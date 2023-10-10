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遊以色列旅行團返台：親睹戰爭畫面好可怕

記者趙宥寧、葉信菉／綜合10日電
以色列旅行團9日返抵桃園機場，家人到機場獻花，慶祝平安歸來。（記者葉信菉／攝影）
以色列旅行團9日返抵桃園機場，家人到機場獻花，慶祝平安歸來。（記者葉信菉／攝影）

8日是以色列哈瑪斯宣戰第二天，住在以色列中部特拉維夫市的台灣留學生安（Ann）觀察，當天街上開始出現零星民眾，但氣氛仍低迷、人心惶惶。不過，眾多民眾在廣場上，自發捐贈物資予前線保家衛國的軍人，醫院更擠滿想捐血的民眾。

Ann現居特拉維夫，其觀察當地人心惶惶，總怕哪個街角有炸彈爆炸，抑或突然出現恐怖分子綁架平民，彼此告知沒事別出門。

但Ann說，很多當地人都趕去醫院。她朋友就提到醫院爆滿，滿滿都是要去捐血的民眾，排不到明天就再跑一趟。

Ann還說，她跟一名猶太媽媽和她四個小孩，到住家附近的廣場。廣場上滿是自發捐贈物資給軍人的民眾，還有孩子趴在地上塗鴉，畫著大大的笑臉，大人也在紙條上寫下對軍人的感謝與支持話語。

但廣場內外仍有全副武裝警察巡邏。Ann表示，以色列人很常彼此稱兄道姐，這次以哈衝突讓她深刻體會，對以色列人而言，每失去一條生命、確實相當於斷了一名手足，也失去大家庭的一分子。

另外，台灣在以色列的旅行團9日返抵桃園機場。一名蔡姓旅客回憶說，7日原本在耶路撒冷有很多行程，但去橄欖山後，當地導遊就催促趕快上遊覽車，不久後先聽到警報，再看到有飛彈。後來陸續看到戰爭畫面與整體戰況，覺得很可怕。

蔡女士特別感謝外交部協助，讓團員可提早返台，經過這次事件後，她覺得台灣人過太輕鬆、太悠閒了，應該居安思危。

根據交通部觀光署統計，共五個旅行團124人停留當地，部分旅行社調整行程，在9日安排旅客搭國泰航空班機返台，旅行社業者對相關規畫不願多談，只說很開心回台灣。

以色列 觀光 哈瑪斯

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