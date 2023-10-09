亞運閉幕 中華隊19金追平史上最多

杭州亞運空手道女子50公斤級，台灣好手谷筱霜（左）在金牌戰逆轉勝，完成衛冕。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運 昨天在閉幕儀式後畫下句點，中華代表團帶著平史上最多的19金凱歸，行囊多了奪牌的喜悅和失利的養分，接下來劍指明年巴黎奧運 ，以及三年後的名古屋亞運。

「大蓮花」杭州奧體中心體育場昨天舉辦閉幕儀式，開幕式上現身的「數位火炬人」再次重返熄聖火，交棒下一屆名古屋亞運，由愛知縣知事大村秀章、名古屋市副市長中田英雄代表接下亞奧理事會會旗和火炬，升上日本 國旗、演奏國歌。

中華代表團共48人參與閉幕儀式，包括棒球28人、霹靂舞7人、空手道7人、射箭5人及象棋1人，由空手道女子50公斤級金牌谷筱霜擔任掌旗官。

棒球隊擔當最大團撐場，難得參與這樣的大型綜合運動會，吳念庭、鄭宗哲等人都當場開起直播，選手們珍惜同披國家隊球衣的緣分，也趁著閉幕儀式留下合影。

台灣在本屆以前累積亞運史上99面金牌，眾所矚目的本屆第一金、史上第100金，在獎牌日第一天就由「柔道男神」楊勇緯達陣，最終日則是由谷筱霜壓線拿下本屆第19金，單屆最終成績以19金20銀28銅作收，總排名第6，金牌數追平1998年的曼谷亞運（19金17銀41銅），並列隊史最多金的一屆賽會。

壓軸出賽的谷筱霜昨天兩度面對絕對落後沒慌張，比賽最後讀秒時刻搶下關鍵追平分數，最終完成女子50公斤級衛冕，沒讓先前的淚水白流。

谷筱霜透露，亞運時教練有特別提醒，「前面做一些技術展現時，裁判也沒給我分數，但我記得教練說『在場上哭沒有用』，一定要打回來。」

25歲的谷筱霜先前就預告，杭州亞運是個人國際賽「最後一舞」，以金牌結束最後一次國手任務，她形容是最好的結束。

杭州亞運經歷一年延期後登場，選手備戰多了一年的煎熬與考驗，為搶牌增添變因，中華代表團完成突破十金的行前目標。