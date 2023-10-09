沙洲、潟湖不保 台灣面臨國土危機

台南七股潟湖是台灣最大潟湖，兼具漁場及國土保安緩衝區雙重角色，外圍長期有沙洲保護，但沙洲出現消失危機，亟待重視。（記者謝進盛／攝影）

台南七股潟湖是台灣最大的潟湖，外圍長期有沙洲保護，確保潟湖養殖區不受侵擾及汙染，但今年颱風引發的暴潮輕鬆越過沙洲，讓潟湖的蚵農大驚失色。此外，嘉義縣東石鄉外海外傘頂洲，沙源也不斷遭海水侵蝕流失，專家預測五年後成為「消失的國土」，沙洲消瘦、海岸線侵蝕退縮，在地居民憂心飯碗與家園兩失，恐成為極端氣候下的迫遷受災戶。

台南海岸線南北長約70公里，南北有五座沙洲，猶如一道道海上長城，圍護七股潟湖等內海養殖區，不受強浪、暴潮影響，是在地漁民重要的天然屏障，也是台灣海岸線僅存的天然地景。

潟湖外圍的幾個沙洲（又稱「海汕」）則是保護潟湖的「第一島鏈」，其中最大的是網仔寮汕，但沙洲規模都在縮小中，甚至快要消失。

外傘頂洲 平均每年消失41公頃

外傘頂洲是台灣沿海最大沙洲，嘉義海岸的東石潟湖因外傘頂洲屏障，形成平靜的廣大淺水海域，生態資源豐富，成了全台主要蚵仔養殖區。外傘頂洲受沿岸流及東北季風影響，每年平均會往西南方向漂移60至70公尺，沙洲上的燈塔曾因沙洲漂移、海水侵蝕等因素多次傾斜倒塌，至少歷經七次重建。

水利署第五河川局統計，外傘頂洲近20年平均每年消失41公頃，從1812公頃減半至989公頃，高度也從原本約三層樓高降為平地，只剩其中340公頃高於一公尺，沙洲與海平面高度相差無幾。

除了海上的沙洲，潟湖北邊的北門雙春海岸有六公里長的沙灘，也正面臨沙灘流失、海岸侵蝕退縮的國土危機。成功大學水工試驗所三年多前調查，雙春海岸線26年來北側退縮400公尺，中側倒退135公尺，南側海岸退縮115公尺。