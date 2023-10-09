台灣搶救沙洲、海岸線 30年找無解方

在雲林、嘉義海域移動的外傘頂洲近20年平均每年消失41公頃，專家認為是否搶救及其作法，應有科學答案支持。（記者黃于凡／攝影）

台灣西南海岸沙洲、海岸線面臨消失危機，經濟部水利署副署長王藝峰指出，除了蓋水庫、攔河堰攔走上游沙源，不斷在西海岸填海造陸、建港口產生「突堤效應」，雙重影響造成海岸線侵蝕、淤積同時發生，正採取必要的定沙養灘工程，但海洋環境複雜，尚無保固沙洲、海岸線的永續解方。

王藝峰表示，北部海岸以岩岸居多，彰化濁水溪以南以沙岸為主，沙洲、海岸線的沙源流失，與上游沙源補充不足有關，主因是政府為了民生及工業用水，長期蓋了不少水庫和攔河堰，讓上游的沙子到不了下游河口。

另一關鍵是從台中港以南不斷與海爭地，從彰濱工業區、麥寮離島工業區到台南安平港，海埔新生地及大小港灣工程林立西海岸，阻礙自然漂沙路徑，造成嚴重的突堤效應。東北季風來時，洋流把河口的沙往南帶，會堵在防波堤等構造物的北邊；吹起西南風時，沙子被往北邊帶，特別是颱風季時，強浪會刮走沿岸的沙，由於突堤效應會讓沿岸流往外海流動，更直接衝擊沙洲及沿海的沙灘。

王藝峰說，面對氣候變遷 、海平面上升危機，沙洲、海岸若退縮、消失，國土失去天然屏障，將會雪上加霜。