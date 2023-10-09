我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

帳戶不明「轉入1元」 小心恐是詐騙搞鬼

ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

台灣搶救沙洲、海岸線 30年找無解方

台灣新聞組／連線報導
在雲林、嘉義海域移動的外傘頂洲近20年平均每年消失41公頃，專家認為是否搶救及其作法，應有科學答案支持。（記者黃于凡／攝影）
在雲林、嘉義海域移動的外傘頂洲近20年平均每年消失41公頃，專家認為是否搶救及其作法，應有科學答案支持。（記者黃于凡／攝影）

台灣西南海岸沙洲、海岸線面臨消失危機，經濟部水利署副署長王藝峰指出，除了蓋水庫、攔河堰攔走上游沙源，不斷在西海岸填海造陸、建港口產生「突堤效應」，雙重影響造成海岸線侵蝕、淤積同時發生，正採取必要的定沙養灘工程，但海洋環境複雜，尚無保固沙洲、海岸線的永續解方。

王藝峰表示，北部海岸以岩岸居多，彰化濁水溪以南以沙岸為主，沙洲、海岸線的沙源流失，與上游沙源補充不足有關，主因是政府為了民生及工業用水，長期蓋了不少水庫和攔河堰，讓上游的沙子到不了下游河口。

另一關鍵是從台中港以南不斷與海爭地，從彰濱工業區、麥寮離島工業區到台南安平港，海埔新生地及大小港灣工程林立西海岸，阻礙自然漂沙路徑，造成嚴重的突堤效應。東北季風來時，洋流把河口的沙往南帶，會堵在防波堤等構造物的北邊；吹起西南風時，沙子被往北邊帶，特別是颱風季時，強浪會刮走沿岸的沙，由於突堤效應會讓沿岸流往外海流動，更直接衝擊沙洲及沿海的沙灘。

王藝峰說，面對氣候變遷、海平面上升危機，沙洲、海岸若退縮、消失，國土失去天然屏障，將會雪上加霜。

海洋大學榮譽講座教授邱文彥以外傘頂洲為例，指出30年前就在談如何搶救，但30年過了，連移動的成因、規模為何變小等基本答案都沒有，除了基礎科學研究太少，至今採取的解方也沒人敢掛保證，如何證明不是虛擲公帑？

雲林沿海的漂沙淤積日益嚴重，每年縣府須花大錢清淤，但清了又淤，像個無底洞。（記者...
雲林沿海的漂沙淤積日益嚴重，每年縣府須花大錢清淤，但清了又淤，像個無底洞。（記者蔡維斌／攝影）

氣候變遷

上一則

共軍擾台 國軍油料預算連4年不夠用

下一則

3產業恐淪陸貿易壁壘調查箭靶 喊盡速加入CPTPP

延伸閱讀

豐沛雨雪創造「奇蹟」 加州水庫儲量超過歷史平均128%

豐沛雨雪創造「奇蹟」 加州水庫儲量超過歷史平均128%
水庫雖解渴 加州未雨綢繆續限水 違者每日罰萬元

水庫雖解渴 加州未雨綢繆續限水 違者每日罰萬元
島嶼森林之歌（一二）

島嶼森林之歌（一二）
10歲男童失足落水 山西漂到河北冷靜自救 網呼奇蹟

10歲男童失足落水 山西漂到河北冷靜自救 網呼奇蹟

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
美國在台協會（AIT）處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。（中央社）

孫曉雅：放棄美國籍嚴肅罕見 無法預測個案時間

2023-10-01 12:28
蔡一郎（右）、黃櫻惠（左）夫妻，因兒子在麥當勞摔斷右手，利用職權查詢各分店安檢紀錄勒索7060萬元，台灣高等法院依貪汙治罪條例藉勢藉端勒索財物未遂罪判蔡6年6月、黃婦5年2月徒刑，兩人上訴最高法院。圖／聯合報系資料照

台夫妻勒索麥當勞7060萬遭重判「嚇死他們」嘴臉曝光

2023-10-03 19:52
台南地院審酌，賴男終能坦承犯行，且已與女方達成調解，也同意給予緩刑機會，認他犯乘機性交罪處1年7月，緩刑3年，並接受法治教育課程2場次。(本報資料照)

女友服藥沉睡硬上 台男擦拭她大腿上「鐵證」吃官司

2023-10-06 09:43
台中市已婚楊姓男子與賴姓女子互傳情色訊息，台中高分院判二人得賠楊妻15萬元確定。示意圖／本報資料照片

台退休醫檢師與妻旅遊出軌團友 情色簡訊成證據…賠錢

2023-10-03 18:54

超人氣

更多 >
FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶

FBI警告 小心這種新詐騙 3步掏空你的帳戶
參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體

參加音樂祭被俘…德籍女遭哈瑪斯殘害「剝衣遊街」 母親泣求協尋遺體
以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」

以巴戰火為何突再起？中學者指真正原因 除了報復還要面對「這問題」
詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪

詐醫保2500萬 紐約華人藥房老闆認罪
哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生

哈瑪斯擄走以色列女學生 證實是中以混血兒 在北京出生