台灣搶救沙洲、海岸線 30年找無解方
台灣西南海岸沙洲、海岸線面臨消失危機，經濟部水利署副署長王藝峰指出，除了蓋水庫、攔河堰攔走上游沙源，不斷在西海岸填海造陸、建港口產生「突堤效應」，雙重影響造成海岸線侵蝕、淤積同時發生，正採取必要的定沙養灘工程，但海洋環境複雜，尚無保固沙洲、海岸線的永續解方。
王藝峰表示，北部海岸以岩岸居多，彰化濁水溪以南以沙岸為主，沙洲、海岸線的沙源流失，與上游沙源補充不足有關，主因是政府為了民生及工業用水，長期蓋了不少水庫和攔河堰，讓上游的沙子到不了下游河口。
另一關鍵是從台中港以南不斷與海爭地，從彰濱工業區、麥寮離島工業區到台南安平港，海埔新生地及大小港灣工程林立西海岸，阻礙自然漂沙路徑，造成嚴重的突堤效應。東北季風來時，洋流把河口的沙往南帶，會堵在防波堤等構造物的北邊；吹起西南風時，沙子被往北邊帶，特別是颱風季時，強浪會刮走沿岸的沙，由於突堤效應會讓沿岸流往外海流動，更直接衝擊沙洲及沿海的沙灘。
王藝峰說，面對氣候變遷、海平面上升危機，沙洲、海岸若退縮、消失，國土失去天然屏障，將會雪上加霜。
海洋大學榮譽講座教授邱文彥以外傘頂洲為例，指出30年前就在談如何搶救，但30年過了，連移動的成因、規模為何變小等基本答案都沒有，除了基礎科學研究太少，至今採取的解方也沒人敢掛保證，如何證明不是虛擲公帑？
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