首度移師台南 台雙十國慶晚會萬人雨中同樂

國慶晚會8日在台南空軍基地舉行，舞台及會場周邊展示IDF經國號等戰機，吸引民眾爭睹；但天公不作美，晚間7時起下起大雨，蔡英文總統（圖前排右五）等人穿雨衣看表演。（記者劉學聖／攝影）

雙十節國慶晚會昨晚首度移師台南，並在空軍基地登場，以「民主台灣 堅韌永續」為主題，並安排許多族群融合節目演出，吸引1萬多人參觀。但天公不作美，晚間7時起下起大雨，前排觀眾穿雨衣看表演，後排民眾躲到空機棚避雨。

舞台及會場周邊展示C130運輸機、F1 6、IDF、幻象、勇鷹等戰機，及黑鷹、阿帕契等直升機，展示空軍各式優良戰備，吸引民眾爭相拍照留念。

國慶晚會8日在台南空軍基地舉行，舞台及會場周邊展示IDF經國號等戰機，吸引民眾爭睹（圖）；但天公不作美，晚間7時起下起大雨，蔡英文總統等人穿雨衣看表演。（記者劉學聖／攝影）

晚會由無双樂團演奏迎賓開場，還有集結客家、原民的羅文裕、J HALL搖滾小小兵及泰雅學堂合唱團合作演出「福爾摩沙 山海一家人」，展現正面向上及熱愛這片土地的動人情懷；大支、黃明志等帶來「民主同心、四海一家」系列演出，透過音樂、舞蹈等藝術表演凝聚全民一心。

蔡英文 總統穿雨衣觀看表演，她致詞表示，看到大家冒著大雨參加晚會讓她很感動，舞台邊有幻象2000、F16等圍繞，就像國軍弟兄時刻堅守崗位，迎接國慶時刻，感謝國軍的辛苦。過去推動國防改革國防自主，潛艦海鯤已下水，勇鷹交機20架，代表守護國家的決心。

蔡英文說，晚會選在台南舉辦很有意義，台南是台灣第一座發展的城市，明年就是建城400年，不但有歷史文化更有高科技產業，全球唯一可量產3奈米聚落就在南科，透過中央地方合作南科3期擴建案已動土，預估未來3期完成後產值可超過390億元台幣。

台南市長黃偉哲說，台南是台灣文化的啟蒙重鎮，也是全台族群最多元的城市之一，國慶晚會安排閩南、客家、原住民 等在地多元文化特色展演，除了品嘗美食，也體驗文創張力。