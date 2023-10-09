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ECB總裁：IMF已下調美國除外的全球經濟增速預測

全台最大自辦都更 台塑總部未來市值估千億

記者何醒邦／台北9日電
台塑總部大樓最快將在明年上半年拆除，未來將興建兩棟商辦和一棟住宅，預定2028年完工。（記者余承翰／攝影）
台塑總部大樓最快將在明年上半年拆除，未來將興建兩棟商辦和一棟住宅，預定2028年完工。（記者余承翰／攝影）

位於台北市民生敦化路口、占地6380坪的台塑總部大樓將進行都市更新，最快在明年上半年拆除，未來將興建兩棟商辦和一棟住宅，於2028年完工。不動產業者指出，台塑總部大樓開發後整體市值翻倍、上看台幣千億元，不論是面積或價值，都堪稱是全台最大的自辦都更案。

台塑總部大樓已有40多年歷史，4600名員工正陸續搬遷至內湖新總部，預計19日搬遷完畢，掀起國內最大規模的企業員工遷徙潮。

神祕13樓招待所 台塑牛小排誕生地

這棟見證台塑壯大成為石化王國的老厝將「打掉重練」，大樓不只伴隨台塑人成長，13樓的台塑招待所更是因為接待許多政商名流聞名遐邇，台塑創辦人王永慶生活起居都曾在這裡，知名的「台塑牛小排」也是出自這間幾乎不對外營業的招待所。

台塑大樓並非台塑專屬辦公室，外貿協會、海基會都曾經是租戶，至今大樓仍有其他企業在此辦公，台塑集團的主要辦公區域也都在低樓層，大樓的電梯更只到12樓，最主要原因就是13樓是王永慶的住家。

台塑大樓13樓中，最為外界知曉的是王永慶與台塑集團宴請賓客、構建政商人脈、經營社會各界關係的招待所，也是「台塑牛小排」的誕生地。

在招待所內所供應各款美味佳餚中，尤以王永慶夫人李寶珠依傳統家鄉味親自調配，以獨到的中式配方醃製再以特殊的方式加以烘烤的牛小排最有特色。

後來台塑牛小排打開名號，王品也「借用」這個名號用「王品台塑牛排」開店，此舉導致台塑不滿，並透過法律程序轉告王品創辦人戴勝益，戴勝益道歉後才平息爭議。但直到現在，不少人說到王品，還是會脫口而出「台塑牛小排」。

台塑表示，總部搬遷至內湖後，還是會設立招待所，而在都更完成後，台塑四寶搬回原址，敦化北路的總部同樣也要設招待所，讓這個神祕的餐廳不會因為總部遷移而絕跡江湖。

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