以色列台灣團客驚魂返台 「先聽到警報再看到飛彈」

以色列旅行團的民眾拍下空襲警報響起時，耶路撒冷當時的街景。（圖：民眾提供）

以色列 昨遭伊斯蘭主義運動組織「哈瑪斯 」發射5000枚火箭突襲，南部音樂祭活動更遭惡徒闖入，多名年輕人命喪。台灣在以色列的旅行團上午返抵桃園機場，一名蔡姓旅客回憶起當下情形表示，本來那天在耶路撒冷有很多行程，去完橄欖山後當地的導遊就催促趕快上遊覽車，還不是很知道狀況的時候就看到天空有不同的東西出現，先是聽到了警報，再看到飛彈。蔡姓旅客表示，當下真的不知道發生什麼事，後來陸續看到戰爭畫面與整體狀況，覺得是很可怕的事。

以色列旅行團返抵桃園機場，一名蔡姓旅客回憶起當下情形表示先是聽到了警報，再看到飛彈。（記者葉信菉／攝影）

蔡女士特別感謝外交部的協助，讓團員們可以提早返台，她也強調旅行社給的照顧很好，對於避難也早有準備。飛機一落地她也立刻向親友報平安，經過這件事她也覺得台灣人過得太輕鬆、悠閒了，應該要有居安思危的意識，不過原本單純的觀光 旅行變成危機四伏也是自己始料未及的事。

以色列旅行團返抵桃園機場，家人到機場獻花，慶祝平安歸來。（記者葉信菉／攝影）

根據交通部觀光署統計，共有5個旅行團124人停留當地，部分旅行社則是調整行程，在今天上午安排旅客搭乘國泰航空班機返台，但旅行社業者對於相關規畫都不願多談，僅表示很開心能回到台灣。

外交部7日更新旅遊警示燈號，將以色列歸為「特別注意旅遊安全並檢討應否前往」的第3級「黃色警示」。