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210萬顆進口蛋快到期 畜產會再花錢找人製成液蛋

台灣新聞組／台北8日電
10月有逾210萬顆進口蛋即將到期，畜產會急找業者協助加工成液蛋。（本報資料照片）
10月有逾210萬顆進口蛋即將到期，畜產會急找業者協助加工成液蛋。（本報資料照片）

專案進口雞蛋爭議不休，根據中央畜產會統計，光10月就有逾210萬顆進口蛋即將到期，為了延長雞蛋有效期，畜產會近日公告，以每公斤19元台幣的價格，徵求殺菌液蛋加工業者協助，將進口蛋加工成液蛋。在野立委痛批，如果一開始掌握好囤蛋及進口數量，就不會發生這樣的事情，農業部先前花錢補貼幾千萬顆進口蛋，後來過期銷毀，如今又要加工，從頭到尾都是納稅人當冤大頭。

本報系聯合報報導，中央畜產會代理董事長、農業部次長杜文珍表示，在有效期限內的蛋，都可以做加工處理，畜產會先前有幾個委託加工案件，本來就有在做，一切都依照程序走。

根據畜產會統計，這批即期進口雞蛋來自澳洲、泰國與美國，到期日期從10月7日到24日，共七批，8497箱、210萬9960顆要轉做冷凍殺菌液蛋使用。

某加工業者表示，冷凍殺菌液蛋用途廣泛，冷凍可保鮮一年。為此，中央畜產會也公告徵求代工業者，採限制性招標議價，以完工殺菌液蛋總量計算代工費用，代工完畢後付款，這也是畜產會自今年3月專案進口雞蛋以來，首次公開發出公告。畜產會另也要求業者，需保存來源蛋品接收資料，以便追溯，且不得將畜產會提供的進口雞蛋以原料型態出售，違者追究責任。

台北中國時報報導，對於進口蛋使用流向，農業部資料顯示，截至本月4日止，進口的1.5億顆雞蛋中，有2995萬顆經洗選後到超市等通路販售，3185萬顆至加工通路，庫存則以殼蛋及液蛋保存，分別有532萬顆及2932萬顆，其餘的5622萬顆則已耗損或到期。

民眾黨立委張其祿說，農業部先前補貼幾千萬顆進口蛋，後來過期銷毀，如今又要加工，從頭到尾都是納稅人當冤大頭，況且這些蛋已經要到期，後續又要加工是否會有食安疑慮？農業部在施行前應該對外說清楚，招標過程更要公開透明。

國民黨立委李德維更批評，這在在顯示錯誤的政策，不僅浪費了時間，也浪費了公帑，原本前農業部長陳吉仲跟畜產會董事長林聰賢，想讓整件事情瞞天過海，但後來被揭發，兩人匆匆離職，現在後面又要收尾，其實再一次印證民進黨執政對民生物資，不能超前部署，反而只是浪費人民的血汗錢，而且還得收爛攤子。

雞蛋 農業部 澳洲

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