撒錢未考慮實益 難救低迷的公共運輸市占率 恐債留子孫

中央和地方過去10年投入快上兆經費投入公共運輸發展計畫，但根據統計，去年全國運具次數公共運輸市占率卻僅14.3%創新低。(記者余承翰／攝影)

為了鼓勵民眾多搭公共運輸，從中央到地方，10年來，又是蓋捷運 、輕軌，又是票價補貼等，不過公共運輸市占率始終無法突破兩成，上兆元的納稅錢仿佛就像被丟進水裡，僅激起一絲漣漪，卻未足以有效改變現況，尤其當仔細檢視各項交通經費時，有多少是選票考量，又有多少是地方實質需要，當公共運輸政策只有拉力，缺乏推力時，即便投入再多預算 ，恐只是債留子孫，難救低迷的公共運輸市占率。

每到選舉年，大撒幣政策對民眾來說已不陌生，今年光是公共運輸月票就編列3年200億元（台幣，下同，約6.23億美元）特別預算，交通部更承諾未來視情況以一般預算延續。為避免被說中央大小眼，更將申請彈性下放地方政府，而地方秉持「其他縣市有，自己也要有」的比較心態，全台僅金門縣及連江縣未提計畫，甚至有縣市連單一行政區也想提獨立方案，早已違背月票立意。

十多年來類似的公共運輸建設、補助屢見不鮮，為做政績未實質考量效益，甚至有地方政府坦言，在地民眾騎車、開車者超過八成，「不知道月票方案要給誰搭」。

在這些數不清的「惠民政策」中，更出現了不少矛盾政策，像是交通部雖然鼓勵公共運輸使用率，但環保署（現環境部）卻推出機車汰換補助，導致該年新車領牌數創新高，凸顯各部會對於大方向政策明顯毫無共識，宛如多頭馬車，難怪無法有效達成一致目標。

政府一味給補助、燒錢興建公共運輸，未以各地民眾使用習慣、特性分析，或是增加私人運具成本，給再多錢恐都是徒勞。若未反省人民納稅錢是否用對地方，蔡政府8年4241.33億元的前瞻特別預算興建完畢，恐也難以預見成效，移轉私人運具、淨零轉型的目標也只是淪為空談。