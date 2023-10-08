台中、台南、雙北 不讓高端流感疫苗進校園

台中市長盧秀燕7日在市議會答覆有關校園接種公費流感疫苗時表示，台中校園不會有高端。(圖：台中市政府提供)

中央採購四種廠牌的公費流感疫苗 供校園施打，台中市長盧秀燕7日宣示「台中校園不會有高端疫苗 」，若家長偏好高端也尊重，可自行到診所施打。台南、新北、台北三都也都表示，校園不會有高端疫苗。

衛福部長薛瑞元7日表示，尊重地方政府分配疫苗廠牌的權責，只要疫苗打得完，如何分配並沒有特殊限制，但不希望發生扣住某一廠牌疫苗，公費流感疫苗的目標是讓愈多民眾接種，提升群體免疫力 。衛福部疾管署則持續監控各地公費流感疫苗施打情形，並未發現有特定廠牌遭扣的狀況。

中央採購的公費流感疫苗有賽諾菲、國光、東洋及高端等四廠牌，盧秀燕說，台中市的學生和幼兒，在校園內不會注射到高端流感疫苗，但家長偏好讓小孩打高端流感疫苗會尊重，家長可選擇帶孩子自行到診所施打。

台中市衛生局表示，台中市獲配中央公費疫苗，高端僅約占總量的一成，考量疫苗是陸續進貨，校園則是集中接種、需要量龐大，高端疫苗進貨量恐難支撐需求，因此校園流感疫苗會以量大的國光及賽諾菲為主，並未違反中央規定的「貨到先打」原則。

台南市衛生局也承諾高端疫苗不會進校園，主要是不少家長反映，希望孩子不要打高端疫苗。新北、台北都公開疫苗廠牌供家長和學生選擇，但鑑於家長對高端疫苗有相當大的疑慮，未來校園接種也不會安排使用高端疫苗，流感疫苗開打至今，新北市也未安排高端流感疫苗供校園接種。

高雄市衛生局表示不會跟進，認為四種公費流感疫苗品質、效價及安全性均無顯著差異，學生若不想接種可拒絕施打，再到疫苗合約院所選擇想打的疫苗。桃園市府也表示接種政策不變，前一天會通知學校使用何種疫苗，供學生自行選擇。