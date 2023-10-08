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洪筱晴滑輪花式溜冰摘中華隊第18金 棒球輸南韓拿銀牌

特派記者曾思儒、陳宛晶／杭州8日電
洪筱晴亞運摘金。(圖：中華奧會提供)
洪筱晴亞運摘金。(圖：中華奧會提供)

滑輪溜冰隊成中華代表團最大「獎牌庫」，昨天壓軸賽程的滑輪花式溜冰女子決賽，洪筱晴和張緻如再度「金包銅」，洪筱晴的金牌更是代表團杭州亞運的第18面金牌，成績超越上屆雅加達亞運的17金，已是隊史次佳成績。而棒球金牌戰中華隊打線遭到封鎖，以0比2敗給南韓

滑輪溜冰本屆亞運共頒出10面金牌，中華隊就包辦其中7面，單屆進帳7金2銀4銅，1屆金牌數就超過歷屆加總的6面金牌。

滑下代表團第18面金牌的洪筱晴，從短曲就取得領先，昨天長曲雖出現小失誤，仍維持住領先地位。她特別將這面滑輪溜冰的壓軸金牌和天上的爸爸分享，「想跟爸爸說，我做到了，希望爸爸有看到。」

杭州亞運今晚閉幕，昨天倒數賽程中，女子卡巴迪、空手道辜翠萍、軟網男子個人賽張祐菘、棒球隊都奪下銀牌，另有軟網男子個人賽陳郁勳和輕艇激流標竿男子K1的吳少璿銅牌，單日進帳1金4銀3銅，總獎牌累積18金20銀28銅，在亞運獎牌榜排名第6位。

吳少璿正是前天奪下首面輕艇激流亞運金牌張筑涵的表弟，姊弟檔先後站上頒獎台，成代表團一段佳話。

中華成棒代表隊過去三度在亞運金牌戰遭逢南韓隊全敗，第四次還是未能在杭州突破高牆，昨天打線遭到封鎖，以0比2落敗，屈居銀牌，讓兩任投手林昱珉、劉致榮的好投悲情收場。

中華隊陣容匯聚17名職棒好手，成績備受期待，預賽碰到南韓隊時以4比0過關，但到關鍵戰役打線開始「卡彈」，昨天也遭到南韓先發投手文東珠封鎖，在他6局投球任內只有3安打，且全是鄭宗哲敲出，打線無法串聯。

中華隊前七局除了鄭宗哲以外無人上壘，直到第八局李灝宇選到保送，兩出局後輪到此役最火燙的鄭宗哲，而他意外突襲短打，點到捕手正面形成出局數。

鄭宗哲還原當下想法，「我知道我今天三支安打，也知道那時候兩出局應該要用打的，但我看到三壘手站滿後面，當下也在猶豫要不要點，但這種東西就是結果論。我往三壘點，讓三壘手接球，相信我一定會是安全上壘，唯一我做錯的就是點到一個壞球，太著急了。」

中華隊攻勢串不出分數，先發投手林昱珉則在比賽前段就面臨考驗，第二局被文保景開局敲出2壘打並靠暴投站上三壘，金周元的高飛犧牲打讓南韓隊先馳得點，接著再被連續安打狙擊掉分。

亂流之後，林昱珉迅速回穩，最終先發五局失兩分，再繳一場好投，但中華隊打線無力消弭0比2的落後。

總教練吳思賢指，短期盃賽就是這樣，投手表現很好，此役也沒有失誤，但碰到打擊狀況不好，「火力沒辦法集中，打擊狀況也不是很好，輸球我們還是要接受。」中華隊最接近破蛋的時刻，是鄭宗哲打在牆上的二壘打，吳總也坦言：「我也以為是過了（全壘打牆），真的滿可惜。」

中華隊上次拿下亞運棒球金牌已是2006年多哈亞運，包含本屆在內，南韓已經完成4連霸，連續4次搞定「兵役戰役」。

中華代表團本屆金牌數已超越5年前雅加達亞運，今天壓軸日賽程只剩空手道女將谷筱霜上場，若奪金就將追平1998年曼谷亞運締造的隊史最佳19金紀錄。

19歲滑輪溜冰小將洪筱晴，在亞運花式溜冰女子單人賽首日短曲取得領先優勢，7日進行...
19歲滑輪溜冰小將洪筱晴，在亞運花式溜冰女子單人賽首日短曲取得領先優勢，7日進行長曲，最後和隊友張緻如「金包銅」。洪筱晴的金牌成為中華代表團第18金，躍居史上次佳成績。(圖：中華奧會提供)

南韓 杭州亞運

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