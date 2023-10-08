杭州亞運／最後5秒踢平 空手道谷筱霜大逆轉奪中華隊第19金

谷筱霜面對阿拉伯聯合大公國豪拉，開賽就陷入落後，靠最後3秒的3分攻勢驚險踢平，最終直接由裁判裁定奪勝，驚險晉級8強。（記者季相儒/攝影）

尋求亞運空手道女子50公斤級連霸的中華隊好手谷筱霜，杭州亞運 壓軸日賽程連過3關，奪金路的最後一戰面對哈薩克 女將然格貝爾拜（Moldir Zhangbyrbay），谷筱霜再度上演不放棄的逆轉勝，從0：5落後到最後5秒5：5踢平，最終靠判定奪金，完成衛冕任務。

身為中華代表團最後出賽的谷筱霜，除有連霸任務，還肩負柔道隊搶金任務；閉幕日前中華代表團奪下18面金牌，和史上最佳成績的1998年曼谷亞運只差1面金牌，谷筱霜也成代表團最後奪金希望。

從16強展開連霸旅程的谷筱霜，首戰遭遇阿拉伯聯合大公國對手豪拉（Alajmi Hawraa）陷苦戰，最後25秒還陷入1：6，但上演驚天大逆轉，最後3秒的上段踢更將比數6：6追平，最終在裁判判定下驚險晉級8強。

接續谷筱霜以大比分擊退泰國 集本素（Chanyanut Chippensuk）和烏茲別克女將伊斯馬季拉耶娃（Shakhrizoda Ismatillaeva），闖進金牌戰，確保在有獎牌入袋。

奪金最後一哩路，谷筱霜遭遇世界排名第4的然格貝爾拜，開賽43秒然格貝爾拜的攻擊在挑戰成功後獲得2分，接續中段得手追加分數，領先擴大到5：0；谷筱霜剩下1分02秒得分開張，最後52秒的上段踢再獲得3分，將差距追到4：5。