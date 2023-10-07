國慶光雕展開演 蔡英文邀民眾感受台灣進步力量

112年國慶總統府建築光雕展演7日晚間起正式登場，今年光雕主題為「致未來的她．台灣」，並特別邀請金馬影后陳淑芳獻聲，介紹台灣各領域的女性領航人。（中央社）

中華民國 國慶總統府建築光雕展7日晚間開展，總統蔡英文 表示，今年光雕展從女性身影，堆疊出台灣社會跨越性別、階級、身分、族群的進步力量，讓彼此成為溫柔而堅定的身影，在過去、現在，與未來世界中持續前進。

總統府建築光雕展演10月7日至10日展開，今年主題為「致未來的她．台灣」，使用31部電視電影作品、34幅影視海報，以及31幅台灣首位女畫家陳進的畫作等近百件作品，展現女性的力量與多元的形象，隨著時代不斷轉變。

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蔡英文晚間在臉書 表示，回望與世界同步脈動的台灣百年歷史，代代台灣人總是踏著虔誠的步伐，攜手翻山越嶺，不畏艱困的朝向自由、平等與民主的光亮邁進；每一滴可貴的汗水，皆是點亮路途的溫暖火光，為心中種下未來的希望。

蔡英文說，「致未來的她．台灣」國慶總統府建築光雕展演」，將從台灣歷史中不斷蛻變的女性身影，堆疊出台灣社會跨越性別、階級、身分、族群的進步力量，「讓我們也成為彼此溫柔而堅定的身影，在過去、現在，與未來世界中持續前進」。