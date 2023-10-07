國慶光雕展開演 蔡英文邀民眾感受台灣進步力量
中華民國國慶總統府建築光雕展7日晚間開展，總統蔡英文表示，今年光雕展從女性身影，堆疊出台灣社會跨越性別、階級、身分、族群的進步力量，讓彼此成為溫柔而堅定的身影，在過去、現在，與未來世界中持續前進。
總統府建築光雕展演10月7日至10日展開，今年主題為「致未來的她．台灣」，使用31部電視電影作品、34幅影視海報，以及31幅台灣首位女畫家陳進的畫作等近百件作品，展現女性的力量與多元的形象，隨著時代不斷轉變。
影片來源：YouTube
蔡英文晚間在臉書表示，回望與世界同步脈動的台灣百年歷史，代代台灣人總是踏著虔誠的步伐，攜手翻山越嶺，不畏艱困的朝向自由、平等與民主的光亮邁進；每一滴可貴的汗水，皆是點亮路途的溫暖火光，為心中種下未來的希望。
蔡英文說，「致未來的她．台灣」國慶總統府建築光雕展演」，將從台灣歷史中不斷蛻變的女性身影，堆疊出台灣社會跨越性別、階級、身分、族群的進步力量，「讓我們也成為彼此溫柔而堅定的身影，在過去、現在，與未來世界中持續前進」。
總統府發言人林聿禪日前表示，今年國慶光雕展演將在10月7至10日於總統府前舉行，展演時間為每晚18時起至21時30分，每半個小時一場次，每場次約為10分鐘；總統府前凱達格蘭大道周邊道路，因光雕展演及國慶，將實施交通管制。
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