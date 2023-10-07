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杭州亞運／台第18金出爐 女子花式滑輪洪筱晴、張緻如金包銅

記者蘇志畬／即時報導
滑輪溜冰女子個人花式決賽，洪筱晴在短曲決賽中。（新華社）
滑輪溜冰女子個人花式決賽，洪筱晴在短曲決賽中。（新華社）

杭州亞運滑輪溜冰女子個人花式決賽，中華隊好手洪筱晴長、短曲合計總得分94.38，摘下中華隊本屆第18金，超越上屆紀錄，張緻如則是79.51分獲得銅牌，滑輪隊本屆亞運已為台灣摘下7金，也是中華隊繼2010年後再次在此項目摘下獎牌。

花式滑輪溜冰分為兩天舉行，6日短曲部門，洪筱晴獲得38.76分的高分，排名第1，日本選手藤倉三木的27.41排第2，張緻如26.53分排在第3。

7日進入長曲部門，張緻如倒數第三位出賽，獲得技術表現分31.19、節目內容分21.79，長曲總分52.98，加上短曲總得分79.51，瞬間衝上第一，提前鎖定一面獎牌。

接著出場的藤倉三木則是獲得技術表現分29.66、節目內容分26.40，長曲總分56.06，加上短曲總得分83.47，超越張緻如。

洪筱晴壓軸出場，穿著一身紅黑色戰袍，中間雖然出現摔倒失誤，但僅被扣1分，技術表現分33.23、節目內容分23.39，加上扣分總分為55.62，然而短曲的大幅領先讓她最終以總得分94.38拿下金牌，藤倉三木獲得銀牌、張緻如奪得銅牌。

2010年廣州亞運滑輪溜冰競速、花式都有舉辦，中華隊當時在花式溜冰摘下1金2銀，然而接下來2014年仁川亞運停辦滑輪溜冰、2018年雅加達亞運僅舉辦競速溜冰，今年花式溜冰才又回到賽場，然因報名人數不足，僅舉辦女子個人項目。

滑輪溜冰項目在7日全數結束，加上7日的1金、1銅，中華隊在此一共囊括7金、2銀、4銅，成為本屆最大獎牌庫。

杭州亞運 日本

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