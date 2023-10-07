以大數據算考生就讀機率 私校「智慧型違規」挨罰

為了搶學生，避免重榜，世新大學藉大數據分析考生動向，擬出錄取名單，但教育部認定，不符招生公正、公平及大學招生專業化精神。圖為大學生示意圖。(本報資料照片)

本報今年六月揭露，世新大學今年大學個人申請採「大數據分析」，擬出正備取名單供校系「參考」，引發熱議，教育部 訪視後，認定世新大學的作法可能影響審查，未符招生公正、公平及大學招生專業化精神，將扣減該校獎補助款及調減後續申請入學招生名額。

對此，世新大學表示，現正準備申請入學甄試作業相關資料擬陳報教育部，暫無其他回應。

不過有教團認為，學校僅是求生意志強，教育部罰太重，要抓恐抓不完；但也有教團認為，為維護考招公平性，應積極遏止「智慧型違規」。

為精準掌握學生動向，避免重榜、錄取後不讀等狀況，世新在個人申請第一階段名單公布後，於第二階段面試 前，以大數據分析方式，擬出就讀該科系機率較高的名單。該份系統基準包含多所私立大學、國立大學交叉比序，據聞校內甚至還有禮讓順序。

消息曝光後，教育部今年8月下旬，邀集專家學者組成訪視小組，針對該校學校招生專業化辦理情形、申請入學甄試作業規畫及爭議事項入校訪視。

教育部證實，世新大學提供大數據名單時間點及方式，可能影響審查，未符招生公正、公平及大學招生專業化精神，經糾正並請該校研提檢討報告到部，避免類似情事發生，同時將扣減該校獎補助款，調減後續申請入學招生名額。

教育部的做法也引起高教界討論。大學問執行長魏佳卉認為，罰太重了，世新僅是「求生意志很強」，採取不會浪費名額的做法，教育部該管的是核定名額是否符合師生比、教學品質，而非干涉學校錄取學生的門檻和方式。

全國私校工會副理事長尤榮輝則認為，近年私立大學要求老師緊迫盯人，施展「奪命連環call」，但像世新大學利用科技的招生手法還是首見，建議教育部應查處並制止這種「智慧型違規」行為。

靜宜大學監察人、實踐大學前校長陳振貴表示，私立大學為了在「申請入學」階段盡量招足學生，未依評分尺規評分，給予個別學校或考生不同入學彈性，已是「只能做、不能說」的祕密。

也有一位不具名私大校長說，世新只是務實判斷誰是適合自己學校的學生，招生數據早已充滿假象。

教育部重申，為推動大學辦理招生專業化，各校系秉專業辦理申請入學招生作業，校內行政單位不得於甄試期間干預或影響其專業評分判斷。