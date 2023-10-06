杭州亞運／台夫妻隊友橋牌奪金 比賽前還在房間吵架

中華橋牌隊的夫妻檔范綱維（右）和太太蔡博雅，杭州亞運攜手打下金牌。（圖：中華奧會提供）

台灣選手范綱維與蔡博雅夫妻檔為上屆亞運橋牌混雙銀牌，今天在杭州亞運 混團金牌戰率隊擊敗中國隊。范綱維爆料，上午2人還在房間吵架，所幸隊友很習慣，也很快和好，賽後更互相擁抱。

橋牌在上屆亞運首度列入正式項目，中華橋牌代表隊共獲得1金2銀1銅，今年杭州亞運僅設男團、女團、混合團體項目，台灣闖進女團及混團2項決賽，且對手都是地主中國隊，最終混團金牌戰歷經2天、共6圈，每圈16副牌激戰後，台灣隊以196比185.77贏得勝利，帶走金牌。

今年混合團體金牌班底成員范綱維與蔡博雅是夫妻檔，范綱維是耳鼻喉科醫師，他在賽後接受媒體聯訪時透露，夫妻倆常常吵架，上午第1圈比賽時曾在房間內大吵，「還把窗簾拉起來，代表閒人勿近，我們自己的事，要自己解決」。

面對夫妻口角，隊友似乎早已見怪不怪，范綱維表示，隊友現在都習慣，「這真的很辛苦，最親密的戰友，又要承受那麼大壓力，很容易起爭執」。一旁的妻子蔡博雅也說，由於是夫妻，冷靜1小時後就和好。

從上屆夫妻搭檔奪得混雙銀牌，到這次混團摘金，蔡博雅有感而發表示，中間經歷過許多高低起伏，終於圓夢，謝謝最好同伴、最棒的老公。她並當場給先生深深擁抱。

中華隊混合團體成員除了有醫師外，也有選手在聯發科工作，還有剛畢業的大學生。范綱維表示，團隊為了杭州亞運已經備戰5年，多數人都是業餘選手，平時除了努力提升橋牌技術，都有工作要忙。

范綱維指出，希望藉由這面亞運金牌，鼓勵其他年輕選手，「像我們這樣子用業餘身分也可以做到，相信大家都可以辦得到」。