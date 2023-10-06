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中颱小犬狂風破紀錄 重創恆春和蘭嶼 停電停課

台灣新聞組／連線6日電
中颱小犬5日重創南台灣，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修。(記者劉學聖／攝影)
中颱小犬5日重創南台灣，屏東恆春往滿州的道路整排電線桿倒塌，工程人員搶修。(記者劉學聖／攝影)

中颱小犬昨天上午由鵝鑾鼻登陸，儘管僅短短5分鐘就出海，仍重創屏東恆春半島、台東蘭嶼，恆春數十支電桿被強風吹斷、停電，鐵皮屋被掀翻，蘭嶼開元港70餘艘船艇翻覆、沉沒，多所學校校園受損嚴重。颱風也造成台中市一名老婦遭玻璃碎片割傷，失血過多死亡。

蘭嶼鄉、屏東滿州、牡丹鄉今天續停班課，恆春鎮共3所國小宣布今天停課。中央氣象署預估，今晨至上午陸續解除本島、澎湖陸警，晚間解除海警，不過明天起，東北季風增強，大台北、宜蘭有明顯雨勢，東半部也有降雨。

小犬前天深夜在蘭嶼帶來17級以上強陣風，風力達每秒95.2公尺，不僅吹壞蘭嶼氣象站風速計，更刷新台灣氣象史126年來最大陣風觀測紀錄。屏東滿州鄉到恆春鎮昨凌晨也颳起14到17級強陣風，路樹折斷、招牌、鐵皮亂飛，居民說「狂風驟雨一夜難眠」。屏縣府教育處指出，多所學校屋頂大門吹毀。

「災情真的很嚴重！」朗島國小校長李建興說，鐵門被強風吹倒，6間教室防颱窗毀損，部分屋頂被掀翻；蘭嶼中學校長連紋乾也說，多間辦公室門、窗都被吹垮，是任職五年來遇到最嚴重災情。

小犬颱風造成全台多人受傷，台中市一名85歲婦人昨凌晨疑因強風吹倒鋁門，破裂玻璃刺傷右手腕動脈，送醫不治；另有34歲林姓男子前天傍晚騎車行經大甲區北堤東路，被掉落的路燈電纜線擊中絆倒，造成左鎖骨、左肋骨骨折。

氣象署預報員劉沛滕指出，最快今晨解除陸警，不過受颱風外圍環流影響，東半部仍有降雨，西半部也有零星降雨，南部、澎湖、金馬及馬祖仍有9至10級強陣風。

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