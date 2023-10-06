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台只有夜市？日客銳減 人次僅疫前一半

記者周湘芸／台北6日電
疫後開放觀光近一年，截至8月，日本赴台旅遊人次只疫前的一半。(本報資料照片)
疫後開放觀光近一年，截至8月，日本赴台旅遊人次只疫前的一半。(本報資料照片)

疫後台灣開放已將近1年，觀光逆差持續擴大，甚至已超越疫情前，其中，以台灣人最愛到訪的日本來看，今年截至8月，觀光逆差更超過5倍，儘管外界認為主因日本旅客不出國，加上日幣貶值，但有專家指出，相較於日本旅客來台恢復不到5成，日本旅客到韓國卻已恢復97%、到東南亞的越南也有83%、菲律賓及泰國則為68%。

民眾出國熱度不減，桃園機場截至今年8月平均每日出入境逾10萬人。但根據觀光署統計，今年截至8月出境人數為734.3萬人次，為入境382.2萬人次近2倍；疫情前2019年同期出境為1167.6萬人次，約為入境799.7萬人次1.46倍，顯現疫情後觀光逆差持續擴大。

以台灣人最愛到訪的日本來看，今年截至8月，台灣訪日262.3萬人次更為日本訪台49.3萬人次5.3倍；疫情前2019年同期台灣訪日340.9萬人次僅為日訪台132.8萬人次2.57倍，顯示疫後台日觀光逆差更是翻倍成長。儘管外界多分析，主因日本自身推動國旅政策，加上日幣貶值導致日本旅客出國成本相對高。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，8月日本旅客來台的恢復率只達48%，但同樣是日本貶值，日本旅客到韓國已恢復到97%、到越南是83%、菲律賓及泰國是68%，台灣應該更深層探討日本旅客不來的原因。

黃正聰認為，雖然日幣貶值對各國影響差不多，但在機票上就有所差異，日本跟韓國距離較近，因此機票占旅遊成本比率較小，東南亞廉價航空多，加上當地消費、住宿成本較低，仍有誘因；台灣到日本機票疫後漲了70%，加上台灣到日本的旅客多，航班幾乎都9成滿，也進而導致旅客能選擇的時段較少。

他也說，台灣旅遊過去都是主打夜市美食，應該經營出新的旅遊意象品牌，但要恢復到疫情前日本旅客來台水準已經很難，在國境開放將滿1年連5成都不到，除非大環境有改變，否則過2年也達不到。

日本 觀光 疫情

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