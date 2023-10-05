中颱侵襲 飆17級風破紀錄 吹壞蘭嶼風速計

颱風小犬暴風圈4日下午觸及蘭嶼，台東地區開始出現零星雨勢，海面風浪增強，長浪激起數公尺高浪花，聲勢驚人。(中央社)

中颱小犬再增強，晚間通過蘭嶼綠島，因颱風「厚實」眼牆直搗，蘭嶼吹出17級以上強陣風，測得95.2公尺／秒強陣風，不僅打破蘭嶼氣象站紀錄，還吹壞氣象站風速計，氣象署更估可能創下台灣氣象史上最強強陣風。

中央氣象署4日晚間11時40分舉行颱風警報記者會，預報員朱美霖指出，4日晚間11時，小犬颱風中心位置在鵝鑾鼻東方約80公里海面上；過去3小時增強，近中心最大風速每秒48公尺，達中颱上限，7級風平均暴風半徑維持250公里。

她指出，小犬颱風眼牆「厚實」，晚間通過蘭嶼後，在當地吹出17級以上強陣風；據近10年蘭嶼氣象站觀測17級強陣風以上機率，前三名為2021年璨樹颱風、2016年尼伯特颱風、2013年天兔颱風，小犬颱風測得95.2公尺／秒強陣風，打破蘭嶼氣象站這些紀錄，還吹壞氣象站風速計，目前蘭嶼的氣象資訊，將參考鄰近自動站如蘭嶼高中等測站資訊。

朱美霖說，5日各地風雨最顯著，目前颱風暴風圈正籠罩東半部及台中以南陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。

4日晚間至5日，台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，沿海易有4至5米浪高，尤其蘭嶼、綠島易有6米以上浪高；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生，請避免前往海邊活動。

5日凌晨起，颱風近中心強風將通過台東南端與恆春半島，易有14級以上強陣風，嚴加戒備強風豪雨；基隆北海岸、桃園以南、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖，易有9至11級強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

目前較大累積雨量為宜蘭縣太平山311毫米、台北市擎天崗224毫米、台中市多加屯218毫米、新北市桶後204毫米。除了蘭嶼吹出17級以上強陣風，東吉島也測得11級，台南、成功、新屋10級。

中颱小犬撲台，台東、屏東首當其衝，入夜後台東市區強風呼嘯聲不斷，騎車上街很難掌控方向，不少人擔心玻璃被強風吹壞，整晚無法入眠。台東氣象站指出，4日晚間蘭嶼測得95.2公尺／秒強陣風，等同大於17級的強風，創下台灣最強風速紀錄。

4日深夜，太麻里金崙山站量測到30.9公尺/秒 11級陣風，知本、大武、卑南均出現9級陣風。今日零時，蘭嶼正處於颱風眼，稍早出現第一波強勁風勢，不久後會出現第二波。