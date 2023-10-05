我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

史上最大規模 逾7.5萬醫療人員罷工 5州1300萬病患受衝擊

Meta、亞馬遜子公司又裁員了 查克柏格：年前裁2.1萬人

中颱侵襲 飆17級風破紀錄 吹壞蘭嶼風速計

記者周彥妤／台北5日電
颱風小犬暴風圈4日下午觸及蘭嶼，台東地區開始出現零星雨勢，海面風浪增強，長浪激起數公尺高浪花，聲勢驚人。(中央社)
颱風小犬暴風圈4日下午觸及蘭嶼，台東地區開始出現零星雨勢，海面風浪增強，長浪激起數公尺高浪花，聲勢驚人。(中央社)

中颱小犬再增強，晚間通過蘭嶼綠島，因颱風「厚實」眼牆直搗，蘭嶼吹出17級以上強陣風，測得95.2公尺／秒強陣風，不僅打破蘭嶼氣象站紀錄，還吹壞氣象站風速計，氣象署更估可能創下台灣氣象史上最強強陣風。

中央氣象署4日晚間11時40分舉行颱風警報記者會，預報員朱美霖指出，4日晚間11時，小犬颱風中心位置在鵝鑾鼻東方約80公里海面上；過去3小時增強，近中心最大風速每秒48公尺，達中颱上限，7級風平均暴風半徑維持250公里。

她指出，小犬颱風眼牆「厚實」，晚間通過蘭嶼後，在當地吹出17級以上強陣風；據近10年蘭嶼氣象站觀測17級強陣風以上機率，前三名為2021年璨樹颱風、2016年尼伯特颱風、2013年天兔颱風，小犬颱風測得95.2公尺／秒強陣風，打破蘭嶼氣象站這些紀錄，還吹壞氣象站風速計，目前蘭嶼的氣象資訊，將參考鄰近自動站如蘭嶼高中等測站資訊。

朱美霖說，5日各地風雨最顯著，目前颱風暴風圈正籠罩東半部及台中以南陸地，對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。

4日晚間至5日，台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，沿海易有4至5米浪高，尤其蘭嶼、綠島易有6米以上浪高；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生，請避免前往海邊活動。

5日凌晨起，颱風近中心強風將通過台東南端與恆春半島，易有14級以上強陣風，嚴加戒備強風豪雨；基隆北海岸、桃園以南、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖，易有9至11級強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪。

目前較大累積雨量為宜蘭縣太平山311毫米、台北市擎天崗224毫米、台中市多加屯218毫米、新北市桶後204毫米。除了蘭嶼吹出17級以上強陣風，東吉島也測得11級，台南、成功、新屋10級。

中颱小犬撲台，台東、屏東首當其衝，入夜後台東市區強風呼嘯聲不斷，騎車上街很難掌控方向，不少人擔心玻璃被強風吹壞，整晚無法入眠。台東氣象站指出，4日晚間蘭嶼測得95.2公尺／秒強陣風，等同大於17級的強風，創下台灣最強風速紀錄。

4日深夜，太麻里金崙山站量測到30.9公尺/秒 11級陣風，知本、大武、卑南均出現9級陣風。今日零時，蘭嶼正處於颱風眼，稍早出現第一波強勁風勢，不久後會出現第二波。

狂風呼嘯震動玻璃，池上、東河等地陸續出現停電災情，颱風夜許多人無法安眠。民眾說，小犬不僅是狂犬，更達到藏獒等級，轟隆隆聲響讓人無法入睡，害怕家裡門窗玻璃禁不起強風摧殘。

蘭嶼氣象站位於台灣最東邊的蘭嶼島上，是蘭嶼最高的建物，有360度遼闊視野。(記者...
蘭嶼氣象站位於台灣最東邊的蘭嶼島上，是蘭嶼最高的建物，有360度遼闊視野。(記者尤聰光／攝影)
小犬颱風分區重點。(圖：中央氣象署提供)
小犬颱風分區重點。(圖：中央氣象署提供)
蘭嶼吹出17級以上強陣風，測得95.2公尺／秒強陣風，不僅打破蘭嶼氣象站紀錄，還...
蘭嶼吹出17級以上強陣風，測得95.2公尺／秒強陣風，不僅打破蘭嶼氣象站紀錄，還吹壞氣象站風速計。(圖：中央氣象署提供)

上一則

美豬偽標加、英豬 查獲15萬公斤混摻銷往餐廳、火鍋店

下一則

藍嗆潛艦國造像高端 開查動搖國本「組成結構骯髒」

延伸閱讀

颱風叫「小犬」太可愛了吧 原來是日本命名、源自星座

颱風叫「小犬」太可愛了吧 原來是日本命名、源自星座
小犬轉為中颱北移 估3日發布陸上警報

小犬轉為中颱北移 估3日發布陸上警報
灣區本周或降雨 部分城市有強風

灣區本周或降雨 部分城市有強風
颱風的回想

颱風的回想

熱門新聞

台北捷運淡水站外今天凌晨驚傳一對男女公然上演活春宮，完事之後女子赤裸下身蹲在地上，男子趕緊整理衣褲，被路過民眾用手機錄影上傳網路遭四處轉發。圖／翻攝黑色豪門企業

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

2023-10-04 15:38
在南韓選手高舉雙手慶祝時，黃玉霖(左)奮力伸長腳，提前對手0.01秒壓線。(擷自X)

杭州亞運／南韓以為贏定…台壓線「快0.01秒」奪金

2023-10-02 06:07
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛

浴缸不再堵住 排水口護塞集髮器12萬人愛
抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激

抓到了…台捷運站活春宮「姐弟」相差18歲 搞浪漫尋刺激
平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品

平價超市Aldi員工 愛買店內五種冷凍食品
剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露

剛進廁所就聽見槍聲…曼谷槍案中國罹難者34歲 細節披露
奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安

奉政府命令踏上偷渡之旅？ 學者憂中國無證客威脅國安