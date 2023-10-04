亞運男拳台將賴主恩、甘家葳闖進金牌戰 奧運門票到手

賴主恩（左）在亞運拳擊男子63.5公斤級展現絕對優勢，離金牌只剩最後一步。（亞運採訪團／杭州攝影）

東京奧運有「四金釵」打下資格，巴黎奧運 男拳手不再缺席，昨天先有甘家葳打下71公斤級四強賽勝利，再有賴主恩搶進63.5公斤級金牌戰，兩人雙雙奪下巴黎奧運門票，加上先取得資格的女將吳詩儀和林郁婷，攜手寫下台灣拳擊新頁。

吳詩儀在女子60公斤級四強賽敗給中國大陸選手楊文璐，仍獲個人亞運生涯最佳的銅牌，也是中華代表團昨天唯一一面獎牌，目前累積12金10銀18銅。

杭州亞運 是巴黎奧拳擊資格賽，各量級發出的門票不同，男子四個量級只有前兩名才能拿到奧運席位，甘家葳和賴主恩搶下金牌戰門票，也達成爭取奧運資格目標，今天陳念琴也要挑戰女子66公斤級前二名才能拿到的奧運席位。

甘家葳（右）在亞運拳擊男子71公斤級挺進金牌戰，同時取得明年巴黎奧運參賽權。（亞運採訪團／杭州攝影）

甘家葳原本是75公斤級選手，因巴黎奧運縮減量級，取消男子75公斤級，才降到71公斤級。杭州亞運是他選手生涯最後檢測 點，「其實我想說這是生涯最後一段，全力以赴拚完，現在拿到（奧運門票），可以繼續打造我的人生。」

甘家葳教練劉宗泰透露，「阿甘」拳擊路走得辛苦，先是國際賽常常一戰出局，漸漸打出身手後又遇調整量級，上月初又遇母親離世，能搶下巴黎奧運資格十分有意義。

提到母親，甘家葳深呼吸好幾次平復情緒，昨天第三回合戰到眉角裂開濺血的他感性說：「我知道媽媽在天上有為我加油打氣，給我力量。」他的眉角傷勢讓裁判第三回合還剩一分十一秒時就喊停比賽，直接以成績宣判結果，最終甘家葳以四比一擊敗土庫曼對手努爾穆罕默多娃，成為第一位搶進杭州亞運金牌戰的拳擊台將。

賴主恩晚上接棒，他以五比○擊退伊拉克對手薩賴，金牌戰門票和巴黎奧運資格都到手。

賴主恩將在今晚爭金，甘家葳接棒上場。在此之前，林郁婷和陳念琴要分別在女子57公斤級和66公斤級四強賽出賽。