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杭州亞運 中華棒球隊扣倒香港全勝晉級

特派記者陳宛晶／杭州4日電
中華隊外野手楊振裕（右）雙安攻下四分打點，全場五個打席都上壘。（圖：中華奧會提供）
中華隊外野手楊振裕（右）雙安攻下四分打點，全場五個打席都上壘。（圖：中華奧會提供）

面對實力有段落差的香港隊，杭州亞運中華成棒代隊昨天提前在六局以15比0搶下勝利，預賽三戰全勝，以B組第一、帶一勝晉級，複賽將在明天與中國大陸、後天與日本隊交手，爭取前進金牌戰的門票。

中華隊推出業餘投手賴柏瑋先發，投五局僅被敲一安打、無失分，第六局按照計畫讓王政浩、潘文輝上場適應投手丘；打線以楊振裕雙安、四分打點及林子豪雙安、三分打點表現最佳。

此次陣容匯聚17名職棒選手，業餘球員直到此戰才等到較多出賽機會，楊振裕表示，其實一直覺得狀況不錯，只是沒等到先發機會，但一直都保持隨時上場的心態，「今天先發就是好好把握。」帳面上繳出好成績，但他坦言對手實力有段落差，其實沒有特別滿意的打席。

預賽實際上只有面對南韓一場是硬仗，接下來才是真正的考驗，中華隊剩下三場比賽，分別對戰大陸、日本以及一場獎牌戰，一般預料由鄭浩均、劉致榮、林昱珉扛先發的可能性高。

中華隊這次共帶十名投手，僅剩兩人尚未登板，鄭浩均在報到前的最後一場中職出賽出現傷情，原本就預期朝複賽後的比賽先發準備，陳柏毓則因母隊海盜隊給的「使用說明書」使用難度頗高，登板時機必須多加斟酌。

中國大陸昨天爆冷以一比○擊敗日本隊，收下Ａ組第一、帶一勝進複賽。

日本 杭州亞運 香港

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