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杭州亞運／四朝元老鄭竹玲壓陣 中華軟網女團力退地主闖金牌戰

特派記者曾思儒／杭州即時報導
中華女網第一點雙打搶下勝利。（記者季相儒／攝影）
中華女網第一點雙打搶下勝利。（記者季相儒／攝影）

上屆雅加達亞運，中華軟式網球隊奪下1金1銀2銅，今年從男、女團體賽雙雙闖進4強開始搶牌旅程，今天早上10點同時上陣搶金牌戰門票，男子組先傳捷報，連拿9局直落2擊退印尼隊，女團接續也傳回好消息，連拿2點力退地主，接續金牌戰都要和日本對決。

軟網團體賽進行3點，分別是第一點雙打、第二點單打、第三點雙打，雙打比賽9局5勝、單打比賽7局4勝，每局先拿到第4分的隊伍拿下該局，若有3：3平手，就要贏2分的隊伍勝出。

華女團第一點由黃詩媛和徐巧楹上陣，面對地主馬玥／付曉晨，寶島女將從0：2落後下連趕4局，第6局在3：0絕對領先下雖浪費3個賽末點，仍以7：5驚險拿下，助中華隊以5：2搶下第一點。

女團第二點由「四朝元老」鄭竹玲上陣，面對地主李鄧琳，她雖失掉第一局，但第二局頂住壓力，以12：10扳回一城，最終以4：2搶下勝利，助中華隊直落2勝出。

中華男、女團金牌戰對手都是日本，女團先登場，不早於12點開戰，男團不早於下午2點上陣。

杭州亞運軟網男子隊成員包括陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘，其中陳郁勳、余凱文和林韋傑都是連莊國手；今年女子隊成員有鄭竹玲、郭千綺、黃詩媛、徐巧楹、羅舒婷，其中鄭竹玲、郭千綺、黃詩媛是上屆銅牌班底。

上屆中華隊男、女團都拿下銅牌，鄭竹玲女單奪銀，鄭竹玲和余凱文混雙摘金，鄭竹玲一人就集滿3種顏色獎牌。

中華女網第一點雙打搶下勝利。（記者季相儒／攝影）
中華女網第一點雙打搶下勝利。（記者季相儒／攝影）
中華女網第一點雙打搶下勝利。（記者季相儒／攝影）
中華女網第一點雙打搶下勝利。（記者季相儒／攝影）
中華女網第一點雙打搶下勝利。（記者季相儒／攝影）
中華女網第一點雙打搶下勝利。（記者季相儒／攝影）

日本 杭州亞運 華女

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