杭州亞運／中華軟網男團連掃9局 率先搶下金牌戰門票

中華軟網男子隊直落2擊退印尼隊，率先搶進金牌。（記者季相儒／攝影）

上屆雅加達亞運，中華軟式網球隊奪下1金1銀2銅，今年從男、女團體賽雙雙闖進4強，今天早上10點同時上陣搶金牌戰門票；男子組先傳捷報，直落2擊退印尼 隊，率先搶進金牌戰，突破上屆銅牌成績。

軟網團體賽進行3點，分別是第一點雙打、第二點單打、第三點雙打，雙打比賽9局5勝、單打比賽7局4勝，每局先拿到第4分的隊伍拿下該局，若有3：3平手，就要贏2分的隊伍勝出。

中華女 團第一點由黃詩媛和徐巧楹上陣，面對地主馬玥／付曉晨，寶島女將從0：2落後下連趕4局，第6局在3：0絕對領先下雖浪費3個賽末點，以7：5驚險拿下，助中華隊以5：2搶下第一點。

女團第一點就進行51分鐘，隔壁同時開打的男團已經傳回好消息，第一點男雙余凱文／林韋傑連拿5局，第二點單打張祐菘也是連掃4局，助中華男團直落2點擊退印尼隊，搶下金牌戰門票。

杭州亞運 軟網男子隊成員包括陳郁勳、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘，其中陳郁勳、余凱文和林韋傑都是連莊國手；今年女子隊成員有鄭竹玲、郭千綺、黃詩媛、徐巧楹、羅舒婷，其中鄭竹玲、郭千綺、黃詩媛是上屆銅牌班底。