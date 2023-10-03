杭州亞運／棒球15：0 中華隊花6局「扣倒」香港

中華隊林子豪。(取材自中華奧會)

杭州亞運 棒球中華隊連勝泰國 、南韓隊後，今天在分組賽最終戰對上香港 隊，來自合作金庫的賴柏瑋先發5局僅被敲1安打、無失分，林子豪雙安、貢獻3分打點，楊振裕雙安斬獲4分打點、5打席都上壘，中華隊提前在6局以15：0擊敗香港，預賽3場打完維持全勝。

香港先發投手為28歲的梁家豪，今年已是他第三度參與亞運，棒球選手身分之外的正職是消防員，讓此戰先發投手上演消防員對決銀行員，但梁家豪最終只先發1局被敲2安打、失2分退場。

中華隊首局由楊振裕保送、吳念庭安打攻占一、三壘，李灝宇高飛犧牲打、林子豪安打各帶有1分打點。

中華隊第3局以四壞、觸身球保送開局，林子豪的安打再掃回2分；攻勢頻頻的中華隊，第5局攻下一波5分大局，楊振裕在滿壘時敲出二壘打一棒清壘，第6局則是香港單局5次四死球保送堆壘，加上李灝宇、吳念庭的安打，再灌進5分大局，達到比賽提前結束的分差。

中華隊預賽3戰全勝，以B組第一進入複賽，將在5日面對A組第一、6日面對A組第二的球隊，A組目前日本、中國都是2勝在手已經確定晉級。