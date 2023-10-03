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杭州亞運／棒球遭中華隊完封 韓媒：被搶占先機很難贏

中央社／首爾3日專電
杭州亞運中華隊2日在預賽迎戰南韓隊，圖為台灣球員賽後聚在一起加油打氣。（中央社）
杭州亞運中華隊2日在預賽迎戰南韓隊，圖為台灣球員賽後聚在一起加油打氣。（中央社）

杭州亞運南韓棒球隊2日對上中華隊時遭0比4完封，總教頭柳仲逸賽後承認中華隊攻守兼備、南韓選手準備不足導致敗北。韓媒則指出，南韓隊過去對上台灣時，若開局不利就很難出現逆轉奇蹟。

中華隊2日在杭州亞運預賽強碰南韓隊，但靠著教練團設定好的投手陣容，由林昱珉、古林睿煬、劉致榮聯手以4比0完封南韓，大敗南韓隊士氣。甚至有韓媒將此稱為「衝擊敗」，對南韓隊這次失利大表意外。

韓聯社報導，過去南韓隊在對上中華隊時，若在開局就被中華隊搶占先機，幾乎沒有逆轉勝的紀錄。並舉例2003年在日本札幌舉行的亞洲錦標賽決賽，當時中華隊首戰就遇上南韓，延長纏鬥10局後以5比4擊敗南韓，南韓隊最終與隔年的雅典奧運失之交臂。

杭州亞運中華隊2日在預賽迎戰南韓隊，現場球迷舉著海報為台灣隊加油。（中央社）
杭州亞運中華隊2日在預賽迎戰南韓隊，現場球迷舉著海報為台灣隊加油。（中央社）

對台灣球迷來說難以忘懷的2006年杜哈亞運，在南韓球迷心中則是「悲劇」等級回憶，當時的中華隊高手雲集，包括陳金鋒、林智勝、陽岱鋼、郭泓志、張泰山等，一路過關斬將擊敗南韓、泰國、中國、菲律賓，最後在冠軍賽擊敗強敵日本奪金。

相較之下南韓隊以2比4敗給台灣後，又以7比10不敵日本，雖在重振旗鼓後接連擊退菲律賓、泰國與中國，但最初的二連敗對當年仍沉浸在世界棒球經典賽（WBC）晉級四強感動中的南韓球迷來說，簡直是當頭澆了一大桶冷水。

不過，在2018年雅加達亞運時，南韓隊雖以1比2輸給台灣，但得益於日本隊擊敗中華隊，與日本雙雙進入金牌戰，最後擊敗日本奪得金牌，達成亞運三連勝紀錄。

但南韓隊當時因球員兵役問題，這面金牌拿得並不愉快。因在亞運、奧運中獲得金牌的南韓選手可獲得兵役免除優惠，每次賽前都會引發相關討論，加上當時陣容中包括2名超過加入棒球替代役年齡限制的選手，被認為擺明是為了免除兵役才參加比賽，南韓網友甚至痛批「希望南韓隊拿銀牌」。

為了避免兵役爭議，南韓隊今年陣容偏向選擇年輕球員，但也因此被輿論評為「最弱打線」。在2日賽後，柳仲逸向媒體表示，台灣選手在美國小聯盟累積相當經驗，打者不大會被變化球騙到，守備也變得相當穩固，「現在已經變成需要警戒的隊伍」。但被部分網友批評為找藉口。

若希望像2018年一樣再得到一次機會，南韓隊必須在接下來的賽事中擊敗日本與中國，並祈禱日本能在對上台灣時拿下勝利。

暫且不論士氣大振的中華隊對戰日本表現，面對「對南韓隊研究透徹」的台灣時已相當吃力的南韓隊，對上更擅長觀察、分析的日本隊能否有勝算仍是未知數。

南韓 日本 杭州亞運

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