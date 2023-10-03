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平日不到20人光顧…屏東物產館耗2億 開幕年餘就休館

記者張已亷／屏東3日電
屏東縣長治鄉農業物產館花2億台幣打造，未料開幕1年多暫時休館，議員批「就是蚊子館」。(記者張已亷／攝影)
屏東縣長治鄉農業物產館花2億台幣打造，未料開幕1年多暫時休館，議員批「就是蚊子館」。(記者張已亷／攝影)

屏東縣府在長治鄉斥資2億元(台幣，下同，約613萬美元)打造的屏東農業物產館，去年初「熱博」試營運，8月開館由南仁湖集團接手正式營運，未料僅1年多就因營運不佳暫時休館，地方民代重批「根本就是蚊子館」；縣府證實已與廠商洽談撤場，已著手研議招商，擬朝「屏東熱帶農業特色產業園區」管理中心規畫，盼盡快重新開幕，順利銜接明年熱博。

屏東農業物產館基地面積約1.75公頃，總樓地板面積5200餘平方公尺，前瞻計畫補助約1.6億元，縣府自籌6698萬餘元，含周邊環境工程共耗資2.3億元，場館鄰近南二高，特別引用「道之驛」概念，希望提供遊客休憩，採購屏東農漁特產品，但委外經營1年多，人潮、效益不如預期。

縣府農業處表示，業者去年8月進駐迄今營運狀況不佳，包括吸引人流規畫不佳、進駐攤商不完整、攤商多臨時約，半年評鑑結果「低空飛過」，縣府屢次要求改善未達要求，該公司今年6月28日發函通知將撤場及契約終止，經磋商10月1日暫時休館，後續將依契約追究責任並求償。

業者表示，當時簽約9年，去年初熱博試營運期間每日約500到1000人，但平常日不到20人，近期進行公司內部體制調整，針對小規模區站及商場進行內部改善調整，另合約明載可中途解約，現都依照合約精神處理。

議員王景山表示，擺攤業者都抱怨生意非常差，「沒有人潮如何帶動地方？」當地居民也不會光顧，完全是自己玩，地方效益是零。

「真正的蚊子館就是物產館！」議員陳揚批，該館只有1年1次的熱帶博覽會使用，當初設立計畫曾提及協助農友製作2、3級加工、包裝產品，完全未發揮功能，「就是丟到水裡面」。

農業處表示，考量周邊有其他工程施作，易有粉塵噪音，將暫時休館整備，未來併同產業園區聯合管理服務中心，考量經營服務方向、空間運用後，重新辦理招商，擬朝多元化、招攬知名品牌進駐。若未在明年農業熱帶博覽會前完成招商，熱博期間物產館還是會開放。

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