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搭上復古列車 到知本賞光祭展

記者徐白櫻／台東3日電
台東光祭10月6日開展，縣長饒慶鈴邀請大家搭乘「藍皮解憂號」前往知本欣賞作品。(圖：台東縣府提供)
台東光祭10月6日開展，縣長饒慶鈴邀請大家搭乘「藍皮解憂號」前往知本欣賞作品。(圖：台東縣府提供)

「台東光祭」去年成功點亮知本溫泉區，今年將從10月6日起連續展出45天，縣長饒慶鈴昨宣布，今年邀請13件結合在地特色創作的作品參展，遊客若搭乘台鐵「藍皮解憂號」在知本車站下車，有機會獲得特色提燈當紀念品。

光祭展6日開幕，縣府昨辦記者會，縣長饒慶鈴帶領團隊從台鐵台東站，搭乘全台唯一復古列車之稱的「藍皮解憂號」南下知本，車內懷古氛圍濃厚，眾人一出車站就欣賞到青春洋溢的第1件作品，進入知本溫泉區後，陸續呈現日本藝術家森岡厚次等人創作的12件大型作品。

饒慶鈴說，台東營造大美術館概念，南迴藝術季、台東藝穗節、台東聲音藝術節等活動熱鬧登場，今年光祭以「回知本．光祭」為主題，遊客來知本不僅可泡湯養生，還能漫步溫泉區，感受夜晚魅力。

光祭活動期間，縣府與台鐵合作，10月6日起前200名搭乘藍皮解憂號，在知本車站下車遊客可獲得「逐光蝶影小提燈」，送完為止。藍皮火車往返台東與枋寮兩地，上下行各一班，上午10點22分從枋寮開往台東，下午2點45分從台東開往枋寮，詳情可查閱雄獅旅遊網。

文化處指出，「台東光祭」去年首度舉辦，成功為百年歷史的知本溫泉區帶來朝氣及旅遊人潮，今年從10月6日展至11月19日結束。

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