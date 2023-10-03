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虛坪改革 內政部擬修法將建案公設比降至25%

記者翁至威／台北3日電
內政部長林右昌2日表示，公設比改革朝兩大部分進行，若按內政部方案，可有效將公設比降至25%至30%。(本報資料照片)
內政部長林右昌2日表示，公設比改革朝兩大部分進行，若按內政部方案，可有效將公設比降至25%至30%。(本報資料照片)

內政部長林右昌昨日表示，公設比改革正朝兩大面向進行，第一是針對停車位，要避免將車道灌到「大公設」，第二則是檢討免計容積項目。他提到，若按內政部擬定方案，將可有效將公設比降至25%至30%，促使公設比合理化。

近年新建案公設比動輒超過30%，部分建案更達40%，民眾對於建商灌虛坪深惡痛絕，內政部承諾展開虛坪與公設比改革。林右昌指出，目前內政部已有方案，但涉及修改《公寓大廈管理條例》、《建築技術規則》等法規，修法時程要由行政院定奪。

林右昌昨日赴立法院內政委員會專案報告「高房價民怨下政府加速興建社會住宅進度及平均地權條例修正後，其抑制房價之住宅政策相關配套措施」，針對房市，他提出「公設比改革」及「防預售屋爛尾樓」兩大改革方向。

有關公設比改革，林右昌指出，分為兩大部分，首先針對停車位灌入「大公設」（指全體住戶共同持分且能夠共同使用的空間），民眾被扒兩層皮的問題，這部分改革頗具共識，已與地方政府、業者溝通，各界意見不多，但涉及法規修正，要待政院拍板。

據悉，現在部分建案將車道灌到大公設，即使未買車位住戶也要負擔，相當不合理，未來傾向由購買車位住戶承擔。

第二部分則是免計容積項目檢討。內政部官員指出，將透過修法合理限縮管委會使用面積，使建商無法將坪數灌到管委會。

林右昌表示，照內政部方案，可將公設比有效降至25%至30%之間，趨向合理化，內政部已有過好幾輪溝通，會努力推動，不過涉及修法，時程有待政院政策決定。

內政部官員表示，目前正分頭進行法規修正，涉及國土管理署、地政司等單位，除要使公設比合理化外，也要考慮市場受影響程度，也避免民眾買屋、換屋前後規定有落差。未來新規完成修法後，是要一次到位（例如預售屋、成屋一體適用）或是分階段推動，還會持續溝通。

民進黨立委高嘉瑜質詢指出，民眾期待危老都更改建能一坪換一坪再加停車位，是否有可能？但林右昌回應，必須讓民眾理解「難度很高。」目前內政部正在檢討危老條例後續發展，像是危老過去被質疑基地面積過小，產生「筷子樓」狀況。

內政部 房價 民進黨

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