杭州亞運 滑輪溜冰男子接力 中華隊0.01秒驚奇逆轉勝

杭州亞運滑輪溜冰男子3000公尺接力賽，中華隊黃玉霖（左）在最後「劈腿」以輪子先壓線，擊敗雙手高舉提前慶祝的南韓隊鄭喆元，以0.01秒之差神奇摘金。(特派記者季相儒／攝影)

中華代表團昨天在杭州亞運 迎接本屆至今的金牌最大潮，單日3金3銅進袋，滑輪溜冰再為中華隊進帳雙金，賴冠傑則在輕艇競速C1-1000公尺決賽從第五划到第一，拿下中華隊史上首面輕艇靜水競速金牌。舉重女神郭婞淳在女子59公斤級遭遇強敵，收穫一面銅牌。

滑輪溜冰再次成為中華隊的獎牌庫，昨天在3000公尺接力男子、女子都站上凸台高點。男子組上演奇蹟般的逆轉勝，南韓 鄭喆元在到達終點前提早擺出慶祝姿勢，中華隊黃玉霖則是堅持到最後「神來一腳」，早南韓隊0.01秒壓線，上演南韓自以為贏了、大螢幕打出金牌所屬卻是中華隊的畫面。

男子隊這一仗掀起台、韓網友熱議話題，不僅中華隊贏得神奇，南韓因提早慶祝而失金，鄭喆元輕率的舉動導致自己及隊友崔因鎬無法獲得兵役減免的資格，崔因鎬賽後哭紅雙眼走過混合採訪區，站上頒獎台也是全程臭臉。

女子隊贏得相對輕鬆，4位女將前兩天已經上演全面輾壓，在兩項賽事都完成「金包銀」，接力賽由3位資深選手出賽，接力依序是劉懿萱、李孟竹、楊合貞，最終以4分19秒447奪金，南韓4分21秒146奪銀。

昨天3金靠「滑」、「划」拿下。輕艇靜水競速選手賴冠傑在前250公尺還排第五，最後250公尺一路超車，最終以4分15秒942逆轉摘金。中華隊過往在輕艇靜水競速從沒拿過獎牌，賴冠傑不但奪牌且直接摘金，為中華隊輕艇再寫歷史。

郭婞淳上屆摘金，本屆帶傷出征，抓舉101公斤、挺舉126公斤、總和227公斤收下銅牌，實力神祕的北韓 金日景以抓舉111公斤、挺舉135公斤、總和246公斤摘金，中國大陸羅詩芳240公斤奪銀。

中華隊另靠楊俊瀚在田徑男子200公尺決賽壓線贏過卡達奥古諾德而掛銅，連兩屆亞運都奪牌；女壘隊在銅牌戰以3比2擊敗菲律賓隊也進帳銅牌。