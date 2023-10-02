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杭州亞運／表現不如預期 台「舉重女神」郭婞淳落淚：不確定有沒有下屆

中央社／杭州2日電
杭州亞運舉重女子59公斤級，這是「舉重女神」郭婞淳（圖）生涯第3度亞運，帶傷上陣的她抓舉3次試舉都成功，但挺舉第3次試舉失敗，總和227公斤排名第3，仍站上頒獎。（特派記者季相儒／攝影）
杭州亞運舉重女子59公斤級，這是「舉重女神」郭婞淳（圖）生涯第3度亞運，帶傷上陣的她抓舉3次試舉都成功，但挺舉第3次試舉失敗，總和227公斤排名第3，仍站上頒獎。（特派記者季相儒／攝影）

台灣「舉重女神」郭婞淳帶傷出征杭州亞運，今天在舉重59公斤級登場，抓舉101公斤、挺舉126公斤，以總和227公斤摘銅，她賽後因成績不如預期而落淚，她說，不確定下一屆會不會出賽，盼每次表現都能更好。

郭婞淳2014年仁川亞運因傷最終名列第4，4年後在雅加達亞運展現應有的實力，收下這面多等了4年的金牌，在完成東京奧運摘金里程碑後，這次亞運再次帶傷上陣。

郭婞淳今天在杭州亞運女子舉重59公斤級亮相，抓舉開把97公斤輕鬆舉起，第2把99公斤同樣過關，第3把上調至101公斤同樣撐起槓鈴。

挺舉部分，郭婞淳第1次試舉122公斤，儘管順利舉起，但放下槓鈴後，因右大腿不適，表情有點痛苦，儘管順利隨後舉起126公斤，但挑戰128公斤時失敗，以總和227公斤收下銅牌。

杭州亞運舉重女子59公斤級，這是「舉重女神」郭婞淳（圖）生涯第3度亞運，帶傷上陣...
杭州亞運舉重女子59公斤級，這是「舉重女神」郭婞淳（圖）生涯第3度亞運，帶傷上陣的她抓舉3次試舉都成功，但挺舉第3次試舉失敗，總和227公斤排名第3，仍站上頒獎台。（特派記者季相儒／攝影）

郭婞淳原本就受腰傷所擾，談到右腿狀況，郭婞淳賽後接受媒體聯訪時表示，「右腿是在熱身挑戰120公斤時候弄到，但賽前訓練時就有點不舒服」。

由於有傷在身，郭婞淳透露，這次目標先確保有抓舉、挺舉與總和的成績，「就差1把，希望6把全上，比世錦賽成績還要再前進一點」。

郭婞淳賽後受訪到一半，談到眼角的淚水時，再次忍不住落淚，她解釋，因為沒達到原本期待的成績，「加上不確定下一屆會不會出賽，希望每次都能夠表現好一點」。

郭婞淳持續備戰明年巴黎奧運，她期許自己，每場比賽都能維持一定成功率，且開把重量能逐步提升，「現在最重要是要先把傷養好，中間有些比賽就要放一放」。她預計，接下來將參加年底的卡達大獎賽，以及明年亞錦賽、世界盃。

今天女子59公斤級舉重金牌形成中國選手羅詩芳、北韓女將金日景2人之爭，羅詩芳在抓舉成功挑戰107公斤後，金日景隨即以111公斤改寫郭婞淳所保有的世界紀錄（110公斤）；羅詩芳、金日景挺舉各舉起133公斤、135公斤，金日景最終以總和246公斤奪金，羅詩芳以240公斤留下銀牌。

巴黎奧運 杭州亞運 北韓

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