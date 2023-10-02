杭州亞運／南韓以為贏定…台神奇一腳「壓線」奪金像洗三溫暖

中華隊上演奇蹟一金，以4分05秒692稱霸男子競速滑輪3000公尺接力。(記者季相儒／攝影)

南韓 高舉國旗爽不到幾分鐘，大螢幕顯示金牌得主是中華隊，錢塘滑輪中心反應瞬間沸騰，就連受訪中的女將們都興奮都抓不住。中華隊選手黃玉霖的神「劈腿」，以4分05秒692稱霸競速滑輪3000公尺接力，3人形容心情像三溫暖、雲霄飛車，黃玉霖昨天失格、今天金牌直呼吐了一口怨氣。

中華隊在決賽由陳彥成、趙祖政、黃玉霖上陣，南韓在最後一圈仍處於領先，黃玉霖刻意過彎時刻意往上面的路線走，希望以重力加速度在進最後一道直線時一搏，兩隊幾乎同時壓線，南韓先做出慶祝動作，黃玉霖知道對手身體在自己前面，當下也以為自己輸了。

還在失落之際，大螢幕顯示中華隊4分05秒692，南韓隊4分05秒702，中華隊獲得金牌，陳彥成、趙祖政先一步注意到，正在混合採訪區受訪的女將們也比著大螢幕掩藏不住驚喜，陳彥成、趙祖政注意到還在失落的黃玉霖，趕緊向他大喊「是第一！」

中華隊上演奇蹟一金，以4分05秒692稱霸男子競速滑輪3000公尺接力。(記者季相儒／攝影)

3人賽後談起這場奇蹟的勝利還是很興奮，黃玉霖還原當下心情，「我有意識到，他已經在做慶祝的動作，就剩短短10公尺，再拚就是10公尺，所以當時想都沒想就做壓線動作，他身體在我前面，所以我也不知道我輪子有沒有贏。」當時看到南韓在歡呼，黃玉霖當時已經和隊友道歉，「螢幕出來贏了0.01秒根本天上掉下來的感覺，根本奇蹟。」

南韓最後一棒鄭喆元原本以為勝利到手，提前高舉雙手慶祝，不料以肉眼無法判斷的些微差距落敗，他很自責說：「我犯了巨大錯誤。」

韓聯社指出，鄭喆元在頒獎典禮結束後，幾乎讓人聽不見聲音，他說：「我對隊友、為我們加油的觀眾感到非常抱歉。

被韓媒問到是否自認領先優勢夠大、值得慶祝時，鄭喆元表示，犯了這麼大的錯誤，感到非常抱歉，「全隊為此付出很大努力，自己太早鬆懈、未堅持到最後，一切都是我的錯。」