我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

裴洛西陪同下 范士丹遺體由專機從華府運回舊金山家鄉

加拿大山火濃煙2日再臨紐約 市府籲敏感人群做好防護

杭州亞運／從第5名到金牌 賴冠傑奪中華隊輕艇史上第一牌

特派記者曾思儒／杭州即時報導
中華隊賴冠傑勇奪輕艇競速男子C1-1000公尺金牌。（圖：中華奧會提供）
中華隊賴冠傑勇奪輕艇競速男子C1-1000公尺金牌。（圖：中華奧會提供）

預賽就滑出排名第一的成績，台灣輕艇競速好手賴冠傑，今天在杭州亞運男子C1-1000公尺決賽滑出4分15秒942成績，從第5名位置一路往上，最終以0.05秒的差距逆轉烏茲別克對手杰尼索夫（Vladlen Denisov），勇奪中華隊史上第一面輕艇靜水競速金牌。

身為亞運輕艇靜水競速賽事唯一男將代表，賴冠傑預賽就展現續航力，從250公尺的第3名到搶下分組第一，晉級今天登場的決賽。

前250公尺，賴冠傑在9位決賽選手中排名第5，500公尺結束提升到第4名，750公尺完排名仍不變，但最後250公尺他一路超車，最終以4分15秒942逆轉摘金，以0.052秒差距力退杰尼索夫，加入中華代表團的金牌成員行列。

中華隊過往在輕艇靜水競速從沒拿過獎牌，賴冠傑不但奪牌，且是直接摘金，為中華隊輕艇再寫歷史。賴冠傑今年5月才在世界盃波茲南站拿下C1-500公尺金牌，同樣寫下新頁，如今順利收下亞運金牌，將繼續放眼明年巴黎奧運

亞運輕艇靜水競速賽事在今天舉行首日賽程，台灣今年在此項目僅有男子選手賴冠傑一人參賽，在今天登場的輕艇競速男子C1-1000公尺預賽中，賴冠傑被分在第一組出賽，在前250公尺天還一度暫居第3名。

中華隊賴冠傑勇奪輕艇競速男子C1-1000公尺金牌。（圖：中華奧會提供）
中華隊賴冠傑勇奪輕艇競速男子C1-1000公尺金牌。（圖：中華奧會提供）

巴黎奧運 杭州亞運 世界盃

上一則

杭州亞運／中華隊滑輪一日雙金 男子3000接力險勝南韓

下一則

「該決定了」 金溥聰：藍白合不合 柯自美返台後要溝通

延伸閱讀

杭州亞運／中華隊滑輪一日雙金 男子3000接力險勝南韓

杭州亞運／中華隊滑輪一日雙金 男子3000接力險勝南韓
亞運籃球／3對3中華男籃奪台第9金 7分落後逆轉勝卡達

亞運籃球／3對3中華男籃奪台第9金 7分落後逆轉勝卡達
亞運棒球／中華隊7局扣倒泰國 明天強碰南韓

亞運棒球／中華隊7局扣倒泰國 明天強碰南韓
杭州亞運／中華隊劉懿萱奪銀有失落 看超越身影「不是韓國就好」

杭州亞運／中華隊劉懿萱奪銀有失落 看超越身影「不是韓國就好」

熱門新聞

10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
民進黨創黨元老、前立委魏耀乾27日在「民主進步黨37周年黨慶創黨先進聯誼餐會」場外，舉布條抗議，不滿民進黨違背創黨精神。（記者蘇健忠／攝影）

民進黨黨慶 創黨元老舉布條：民進黨淪獨裁貪汙惡霸黨

2023-09-27 19:26

超人氣

更多 >
亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？

亞運跨欄／吳艷妮搶跑後還能比賽？成績為何又被取消？
鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事

鄭少秋大女兒驚傳在美尋短 教會呼籲出面處理後事
杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿

杭州亞運／出事了…科威特鏈球選手誤擲 裁判當場斷腿
許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌

許家印涉犯罪 高顏值恆大歌舞團被曝光令人咋舌
鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命

鄭少秋一生女人債 3段情最知名 4女兒同爸不同命