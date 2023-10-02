杭州亞運／從第5名到金牌 賴冠傑奪中華隊輕艇史上第一牌

中華隊賴冠傑勇奪輕艇競速男子C1-1000公尺金牌。（圖：中華奧會提供）

預賽就滑出排名第一的成績，台灣輕艇競速好手賴冠傑，今天在杭州亞運 男子C1-1000公尺決賽滑出4分15秒942成績，從第5名位置一路往上，最終以0.05秒的差距逆轉烏茲別克對手杰尼索夫（Vladlen Denisov），勇奪中華隊史上第一面輕艇靜水競速金牌。

身為亞運輕艇靜水競速賽事唯一男將代表，賴冠傑預賽就展現續航力，從250公尺的第3名到搶下分組第一，晉級今天登場的決賽。

前250公尺，賴冠傑在9位決賽選手中排名第5，500公尺結束提升到第4名，750公尺完排名仍不變，但最後250公尺他一路超車，最終以4分15秒942逆轉摘金，以0.052秒差距力退杰尼索夫，加入中華代表團的金牌成員行列。

中華隊過往在輕艇靜水競速從沒拿過獎牌，賴冠傑不但奪牌，且是直接摘金，為中華隊輕艇再寫歷史。賴冠傑今年5月才在世界盃 波茲南站拿下C1-500公尺金牌，同樣寫下新頁，如今順利收下亞運金牌，將繼續放眼明年巴黎奧運 。