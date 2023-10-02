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家長「印象不好」憂品質 學生爆躲打高端流感疫苗

台灣新聞組／台北2日電
公費流感疫苗開打，爆學生躲打高端疫苗。(本報資料照片)
公費流感疫苗開打，爆學生躲打高端疫苗。(本報資料照片)

公費流感疫苗今日開打，但今年公費疫苗名單赫見「高端」在列，由於公費疫苗不能選擇廠牌，不少收到疫苗接種通知單的家長紛紛表示，寧可帶小孩去打自費疫苗，也不願意貿然接種高端疫苗；還有學校私下教學生「先勾選同意，接種當天裝病」，再去衛生所補打其他公費疫苗。

台北中國時報報導，台北市長春國小林姓家長表示，收到接種疫苗通知書上提到「無法指定施打廠牌」，且施打當日才能確定施打品牌，讓她非常生氣，接種意願書直接填寫「不同意」，就是不想讓小孩打到高端疫苗，她質疑「針是打在小孩身上，為什麼不能選品牌？」

新北市王姓家長也已經填寫不同意，她說，因新冠疫苗的爭議，令她對高端「印象不好」，現在流感疫情嚴重，萬一打了沒效，寧可自己帶小孩接種自費疫苗。

報導指出，不少學校私下「教」不想打高端的學生，先勾選「同意」，接種當天若是高端，就裝病或是乾脆請假，隔天就可以拿補種單，再到健保醫療院所補打疫苗，取巧「躲」高端。

中華民國防疫學會理事長王任賢表示，高端的流感疫苗是進口韓國原液後自行充填包裝，雖然在韓國經過三期臨床試驗，不過多年前韓國同一原液叩關台灣時，闖關失敗，如今卻拿著在國外而非台灣的臨床試驗，重新叩關就成功，相較於其他品牌都有完整三期臨床試驗，當然會有疑慮。

本報系聯合報報導，台大感染科教授黃立民預估，今年新冠、流感疫情均會大爆發，務必接種疫苗。衛福部疾管署採購本年度四價流感疫苗，總共698萬多劑，共4家廠商得標，分別為國光生技349萬餘劑、賽諾菲公司192萬餘劑、東洋藥品86萬餘劑，及高端公司70萬餘劑。

黃立民表示，今天起65歲民眾可接種新冠、流感、肺炎鏈球菌等疫苗，建議優先接種新冠及流感疫苗，因為這兩支疫苗為每年必打，且今年威脅更為嚴重。此外，新冠、流感、肺炎鏈球菌等疫苗已在台灣施打多年，接種者不需過於擔心，但接種疫苗前，務必控制好血壓、血糖，避免感冒、發燒。

由於新冠等3大疫苗採分對象、分年齡、分階段施打，基層醫療協會理事長林應然直言「非常、非常複雜」。因流感疫苗今開打，優先對象為65歲以上長者、醫事及衛生防疫相關人員等高風險族群；新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗也有相關施打規定；「很多民眾不清楚自己該打那種疫苗」，他建議施打前，務必向醫師詢問清楚。

流感疫苗 疫情 防疫

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