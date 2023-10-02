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杭州亞運／3對3男籃、滑輪奪冠 中華10金達標

記者曾思儒／杭州2日電
杭州亞運三對三籃球賽，中華隊四強賽靠林信寬（見圖）「絕殺」南韓隊，隨後又打敗卡達隊摘金，締造紀錄。(特派記者季相儒／攝影)
杭州亞運三對三籃球賽，中華隊四強賽靠林信寬（見圖）「絕殺」南韓隊，隨後又打敗卡達隊摘金，締造紀錄。(特派記者季相儒／攝影)

杭州亞運中華代表團10金目標達陣。上屆止步8強的中華3對3男籃隊打出驚奇，昨天4強賽在延長賽「絕殺」南韓隊，搶進壓軸金牌戰後更克服最多7分落後，最後7秒靠林信寬致勝罰球逆轉以18比16擊敗卡達隊，奮勇奪金。

滑輪溜冰女子1000公尺爭先賽，李孟竹、劉懿萱昨包辦前兩名；今天在競速滑輪女子3000公尺接力賽，劉懿萱、李孟竹、楊合貞接力以4分19秒447 擊敗南韓奪冠，拿下中華代表團本屆第10金。

中華隊在滑輪溜冰拿下第3金，超越柔道、網球，躍居中華代表團的最大金牌庫。

3對3籃球在亞運有23歲的年齡限制，中華男、女籃隊雙雙闖進最終4強，但壓軸日命運大不同，女籃4強賽1分敗給蒙古隊，銅牌戰又不敵日本隊，連兩屆第4名作收，由林信寬、江均、汪哲宇和余祥平組成的男籃隊則是越挫越勇，最終披著會旗站上頒獎台最高位置。

4強賽投進「絕殺」外線的林信寬坦言剛開始沒多想，「最後發現有這機會，當然拚了。」江均也形容，拿下亞運金牌是「做夢也想不到」。

金牌戰中華隊從開賽就一路落後，但從最多1比8劣勢慢慢追分，讀秒階段先靠江均追平比數，再有林信寬站上罰球線的致勝進球，最終戰貢獻7分的林信寬大笑說：「怎麼可能不緊張，超怕，但罰進了才會進步，這也是我特色，可以頂住壓力。」

中華男籃教頭吳正杰感動說，比賽初期林信寬狀況不算好，但團隊每場都有人跳出來。

林信寬是今年職籃T1聯盟的選秀會「狀元」，也是4名男籃成員中唯一亞運結束後要投入職業的選手，他說，「回去打5對5，和這當然不一樣，在這學到的像是努力不懈的精神、怎麼和外國人對抗，這是我回去之後可以利用到球場的。」

中華代表團連日在錢塘滑輪中心開金庫，女子1000公尺爭先賽上演「金包銀」，李孟竹最後一圈衝出站上凸台Ｃ位，連兩屆亞運都留下奪金紀錄，劉懿萱則是拿下銀牌。

1000公尺爭先賽共分預賽、準決賽、決賽三輪進行，劉懿萱、李孟竹在準決賽都以小組第一收下決賽門票，成為中華隊的奪金雙保險。兩位女將在決賽一路領跑，李孟竹以1分38秒518奪金，劉懿萱1分38秒712收銀。

李孟竹上屆稱霸女子20公里公路賽，本屆在1000公尺爭先賽也拿到金牌，長、短距離都難不倒她，但她說這其實是考驗完全不同的賽事，1000公尺在5圈就要決勝，「選手變化跑道和位置都很激烈，要注意很多東西，心裡也要想非常多，什麼時候要衝出去，還要自己找適合的空檔。」

劉懿萱多數時間處於領跑位置，最後階段被隊友超前，銀牌當然有點小失落，但她換個角度想，「沒關係啦。不是南韓就好。」

男子賽場由趙祖政拿下銅牌，黃玉霖完賽成績雖排在第四，但被判定推到中國大陸選手違反運動精神失格，賽後淚崩。

「其實我滿有把握，可是比賽就是這樣，永遠不知道最後一個決勝點會發生什麼事。」黃玉霖還原當下狀況，「後面的撞到我，我去碰到中國隊，導致我被判掉，我覺得滿冤枉，因為我沒有想要去做犯規的動作。」控制不住的淚水，他說一來因為真的準備很久，二來是因為感覺被冤枉。

杭州亞運滑輪溜冰女子1000公尺爭先賽，中華隊李孟竹（中）最後摘金，隊友劉懿萱（...
杭州亞運滑輪溜冰女子1000公尺爭先賽，中華隊李孟竹（中）最後摘金，隊友劉懿萱（右）披銀。(特派記者季相儒／攝影)

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