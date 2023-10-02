爭停車權 300大型重機起義 交部：研議設專用停車位

大型重機團體1日發起「十月零一，摩托起義」活動，號召車友停滿石碇服務區內的停車格，盼爭取重機可選擇停放汽車格或機車格。(記者許正宏／攝影)

大型重機族爭取停放一般機車停車格位，昨發起三場「停車大富翁」活動，在國道五號石碇休息區、北市松山國小周遭三個停車場採取「一車一格，停好停滿」表達訴求；不少汽車駕駛抱怨等車位超過半個小時，幫腔稱這麼大面積停一輛重機很浪費空間，建議政府考慮調整重機停車規定，但也有一般機車族直言市區機車位不足，不宜開放重機停放。

交通部指出，尊重不同意見及爭取權益，但不應妨礙其他用路人停車權益；現行各地方主管機關布設機車停車格位多為長兩公尺、寬一公尺，百分之九十三的大型重機車長超過兩公尺，停放大型重機導至車身突出機車格，可能衍生行車或交通事故，涉及民、刑事責任，因此須審慎評估，後續會朝設置長度二點五公尺、寬度一公尺以上大型重型機車停車位方向研議，並兼顧避免衍生其他問題的可行辦法。

昨天上午七時許，約三百輛大型重機湧入國道五號石碇服務區，警方一開始封閉入口，一度與車友發生小衝突，後經溝通後放行；諾大的休息區汽車停車場，停放著一輛輛大型重機，交通部高速公路局即時影像顯示服務區停車格停滿，警方又一度以交通錐封閉入口。

大型重機車友下午以「不鑽車、不進停等區、保持安全車距、使用交錯隊形」進入台北市區，下午三時抵達松山國小周遭三個停車場「停好停滿」，一小時後轉往饒河夜市周遭發放貼紙、高喊訴求，盼政府開放大型重機能停在一般機車格內。

一名排隊等了卅多分鐘還沒能進停車場的汽車駕駛說，體積較小的大型重機，停一般機車格也沒關係，收費可依排氣量調整；停車場、停車格已經夠少了，這麼大面積只停一輛重機，確實很浪費空間，建議政府考慮重機騎士合理訴求，調整停車規定。

不過，一般機車騎士王先生說，市區機車停車格有限，台北市推動「機退2.0」政策後，又有不少機車格位被塗銷，機車是普羅大眾通勤工具，開放大型重機停放會壓縮一般機車停車需求，政府還是應考量多數人公共利益。

這場由知名YouTuber 「通勤者之歌」等重機愛好者發起的「十月零一，摩托起義」活動，主要是因交通部參酌地方意見而不同意讓大型重機停放於一般機車格。「通勤者之歌」受訪表示，大型重機排氣量大，但體積與占用面積與普通機車差不多，停在汽車格會讓汽車駕駛不好找車位，不了解法規的車主還會移動重機導致車損，希望有停放汽車格和機車格的選擇。