我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

杭州亞運／再戰巴黎奧運？台「桌球教父」莊智淵：人生不設限

特派記者曾思儒／杭州即時報導
莊智淵（右）和林昀儒（左）4強賽強碰世界排名第一南韓組合張禹珍／林鍾勳，莊林配錯失第2局2個局點，最終以局數1：4吞敗，無緣挑戰隊史最佳成績。(特派記者季相儒／攝影)
莊智淵（右）和林昀儒（左）4強賽強碰世界排名第一南韓組合張禹珍／林鍾勳，莊林配錯失第2局2個局點，最終以局數1：4吞敗，無緣挑戰隊史最佳成績。(特派記者季相儒／攝影)

42歲的「桌球教父」莊智淵，第7度亞運旅程以2面銅牌結束，是否續拚巴黎奧運？他笑說「人生不設限」，且亞運打出想要的感覺，自己仍希望進步，不把話說死。

2021年東京奧運，莊智淵曾提到應該不會再戰奧運，但轉眼巴黎奧運已倒數9個月，今天他也鬆口說：「（巴黎奧運）就在明年，之前說過東奧就是最後一次，但因為疫情的關係，如果沒有疫情就是不同情況，因為疫情，只剩半年（巴黎奧運）。」

莊智淵透露，亞運前就有和媽媽李貴美討論過相關話題，自己也有思考過，「那時是想說看亞運打得怎麼樣，如果亞運打爛掉，真的差距很大或不行，就完全不會考慮。」今天結束男雙賽程後，他笑說，看來還可以和家人討論。

「現在被問，我都會說人生不能設限，很難說，且戰且走，最主要球還是要打好，沒打好，什麼都不用說。」莊智淵提到奧運給了如此回應，至於亞運呢？他瞳孔睜大說：「下一屆？不會了吧，應該先去NASA吧，我想去火星。」

莊智淵正色說，雖已經打到42歲，但持續進步的心態仍和年輕選手相同，但走到現在也還有很多事情想實現，包括陪伴家人、以選手身份帶出世界前10的選手等。

「桌球是全部，也不盡然是全部。」莊智淵提到，至少今年亞運有打出想要的感覺，重點不在於是否拿牌，「我很在意自己的狀態，自己在相持狀態自己是滿意的，那前三板沒達到我想要，但是可以進步的，就看怎麼做。」

莊智淵和林昀儒4強賽強碰世界排名第一南韓組合張禹珍／林鍾勳，莊林配錯失第2局2個...
莊智淵和林昀儒4強賽強碰世界排名第一南韓組合張禹珍／林鍾勳，莊林配錯失第2局2個局點，最終以局數1：4吞敗，無緣挑戰隊史最佳成績。(特派記者季相儒／攝影)

巴黎奧運 疫情 火星

上一則

杭州亞運／台洪健堯第4輪表現小失常 保住男子個人銅牌

下一則

杭州亞運／中華隊劉懿萱奪銀有失落 看超越身影「不是韓國就好」

延伸閱讀

杭州亞運 中華隊滑輪溜冰、網球女雙穿金戴銀

杭州亞運 中華隊滑輪溜冰、網球女雙穿金戴銀
旅遊／訪巴黎莫內花園 一圓彩色睡蓮夢

旅遊／訪巴黎莫內花園 一圓彩色睡蓮夢
杭州亞運／莊智淵、林昀儒不敵南韓組合 中華隊乒乓男雙奪銅

杭州亞運／莊智淵、林昀儒不敵南韓組合 中華隊乒乓男雙奪銅
杭州亞運／台「划船甜姐兒」黃義婷引退 不續戰巴黎奧運

杭州亞運／台「划船甜姐兒」黃義婷引退 不續戰巴黎奧運

熱門新聞

10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
全智賢生圖眼袋、法令紋藏不住 網卻讚：老了也美

全智賢生圖眼袋、法令紋藏不住 網卻讚：老了也美