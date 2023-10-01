杭州亞運／再戰巴黎奧運？台「桌球教父」莊智淵：人生不設限

莊智淵（右）和林昀儒（左）4強賽強碰世界排名第一南韓組合張禹珍／林鍾勳，莊林配錯失第2局2個局點，最終以局數1：4吞敗，無緣挑戰隊史最佳成績。(特派記者季相儒／攝影)

42歲的「桌球教父」莊智淵，第7度亞運旅程以2面銅牌結束，是否續拚巴黎奧運 ？他笑說「人生不設限」，且亞運打出想要的感覺，自己仍希望進步，不把話說死。

2021年東京奧運，莊智淵曾提到應該不會再戰奧運，但轉眼巴黎奧運已倒數9個月，今天他也鬆口說：「（巴黎奧運）就在明年，之前說過東奧就是最後一次，但因為疫情 的關係，如果沒有疫情就是不同情況，因為疫情，只剩半年（巴黎奧運）。」

莊智淵透露，亞運前就有和媽媽李貴美討論過相關話題，自己也有思考過，「那時是想說看亞運打得怎麼樣，如果亞運打爛掉，真的差距很大或不行，就完全不會考慮。」今天結束男雙賽程後，他笑說，看來還可以和家人討論。

「現在被問，我都會說人生不能設限，很難說，且戰且走，最主要球還是要打好，沒打好，什麼都不用說。」莊智淵提到奧運給了如此回應，至於亞運呢？他瞳孔睜大說：「下一屆？不會了吧，應該先去NASA吧，我想去火星 。」

莊智淵正色說，雖已經打到42歲，但持續進步的心態仍和年輕選手相同，但走到現在也還有很多事情想實現，包括陪伴家人、以選手身份帶出世界前10的選手等。