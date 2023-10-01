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杭州亞運／兩屆桌球奪2銅 台林昀儒：單打、混雙很可惜

特派記者曾思儒／杭州即時報導
莊智淵（左）和林昀儒杭州亞運男雙止步4強，獲得銅牌。(特派記者季相儒／杭州攝影)
莊智淵（左）和林昀儒杭州亞運男雙止步4強，獲得銅牌。(特派記者季相儒／杭州攝影)

相差20歲的「桌球教父」莊智淵和林昀儒，杭州亞運挑戰中華隊史紀錄差了一步，今天男雙4強賽以1：4不敵南韓世界排名第一的組合張禹珍／林鍾勳，和男團一樣是銅牌收尾。

莊林配今年3月WTT新加坡大滿貫賽首次合拍就打進4強，當時也是敗給張禹珍／林鍾勳，相隔半年再碰頭，莊林配第二局先拿到2個局點沒把握，儘管搶下第三局，最終仍錯過金牌戰機會。

不像對手長期配合，莊林配搭配機會並不多，林昀儒總結今天比賽說：「總體上還可以，他們雙打非常強，自己感覺第二局稍微有點可惜，打到後面這樣都發揮出應有的水準。」他提到，3月交手後再碰頭，戰術上有做一些變化，「所以說這場打起來內容不會特別差，配合也有好一點。」

上屆首度參賽只收穫男團銅牌，林昀儒第二度參賽再多進帳1面男團銅牌，他提到男單止步8強、混雙首戰就出局比較可惜，但「不要受傷完成比賽已經非常好了」。

昨天男單8強賽，林昀儒錯過局數3：2領先機會遭逆轉，他坦言「完全有能力可以更好」，「但感覺亞運奧運，這種大賽就是這樣，沒辦法那麼順利，要再努力。」

莊智淵也說，對於2面銅牌的成績，當然不夠滿意，「不會滿足啊，怎麼會滿足？運動員就是這樣，不會滿足。」他接續的話帶了些「禪意」，「有好有壞，有得有失，所以存在這樣的感覺活下去，不然怎麼辦？」

莊智淵（右）和林昀儒杭州亞運男雙止步4強，獲得銅牌。(特派記者季相儒／杭州攝影)
莊智淵（右）和林昀儒杭州亞運男雙止步4強，獲得銅牌。(特派記者季相儒／杭州攝影)
莊智淵（右）和林昀儒杭州亞運男雙止步4強，獲得銅牌。(特派記者季相儒／杭州攝影)
莊智淵（右）和林昀儒杭州亞運男雙止步4強，獲得銅牌。(特派記者季相儒／杭州攝影)

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