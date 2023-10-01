杭州亞運／滑輪1000爭先賽 台選手趙祖政收下銅牌

杭州亞運滑輪溜冰10月1日進行1000公尺爭先賽，中華隊選手趙祖政、黃玉霖在男子組出賽，趙祖政（前排中）以1分29秒527奪得銅牌，黃玉霖（後排左）則從第四變成失格。（特派記者季相儒／攝影）

杭州亞運 滑輪溜冰10月1日進行1000公尺爭先賽，中華隊趙祖政、黃玉霖在男子組出賽，趙祖政以1分29秒527奪得銅牌，黃玉霖則從第四變成失格。

趙祖政上屆雅加達亞運拿下金牌，最終不敵南韓 隊選手崔光鎬、鄭喆元，以1分29秒527獲得銅牌。崔光鎬則是以1分29秒497的成績拿下金牌，鄭喆元1分29秒499奪銀，趙祖政幾乎只慢半步。而另一名中華隊選手黃玉霖雖溜出第4的成績，但被判違反運動精神失格。

趙祖政雖說對獎牌是什麼顏色沒有很在意，但對金牌多少還是有期待，對於今天的比賽過程，他說：「最後還是有點可惜，跑得有點保守，最後彎道有點猶豫，因為怕推擠碰撞被抓犯規，如果最後彎道有先過韓國隊，我覺得有機會拚到金牌，沒過就比較難一點，自己稍微有點小不開心。」

因為上一屆拿金牌，趙祖政本屆出征亞運當然也背負搶牌期待，他也說頻繁聽到大家說加油，自己的壓力也在逐漸升高，直到前幾天都還覺得心情沉重，但踏上賽場，就是享受一切，今天自己也覺得有做到這點。