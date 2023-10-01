我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

3D列印社區南加年底落成 每棟售價超過97萬元

iPhone 15過熱有解 蘋果認了iOS 17漏洞 將盡快更新

杭州亞運／莊智淵、林昀儒不敵南韓組合 中華隊乒乓男雙奪銅

特派記者曾思儒／杭州即時報導
莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。(特派記者季相儒／杭州攝影)
莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。(特派記者季相儒／杭州攝影)

台灣「桌球教父」莊智淵和林昀儒，昨天男雙8強賽上演驚天逆轉，「輸2贏3」淘汰地主梁靖崑／林高遠，闖進4強代表保底銅牌，今天4強賽遇南韓組合張禹珍／林鍾勳，莊林配錯失第2局2個局點，最終以局數1：4吞敗，無緣挑戰隊史最佳成績。

相差20歲的中華隊跨世代組合，今年3月WTT新加坡大滿貫賽首次合拍就打進4強，無緣決賽就是直落4局敗給當時男雙世界排名第3名的南韓強敵張禹珍／林鍾勳，相隔半年再碰頭，對手組合排名已登上世界第一。

首局南韓組合一路領先，莊林配雖將比數追到7：8，但遭對手連拿2分，8：11讓出首局。

第二局比分膠著，莊林配一度取得9：8領先，雖遭對手追平，但林昀儒發球也造成對手回球掛網，讓寶島組合先取得局點機會，可惜10：9、11：10的局點機會莊林配沒把握，反讓對手以14：12再下一城。

第三局莊林配在3：5下連趕3分，雖被追平但再連拿3分，被追到9：8時喊出暫停，恢復比賽後雖被追平，莊林配仍先搶下第10分，並在對手回球出界下以11：9搶下首局。

第四局南韓組合以11：7搶下，第五局又取得5：1優勢，莊林配追到3：6時比賽暫停，恢復後寶島組合連下4分追平，但長檯對峙被對手追成7：7，8：8時南韓一個擦到桌邊的球判定是中華隊得分，但下一球又遭對手追平並先搶下賽點，莊林配瓦解危機追到10：10，可惜再一次危機沒逃破，最終以10：12吞敗。

中華桌球隊過去亞運共拿1金4銀19銅，唯一的金牌是1958年東京亞運由李國定拿到男單金牌，最佳男雙紀錄也是同年李國定和蘇榮村攜手打下銀牌，今年以男團和男雙2銅作收。

另場男雙4強賽，地主樊振東／王楚钦直落4擊退伊朗組合，兩人也是女雙和男雙僅存的地主希望。

莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。(特派記者季相儒／杭州攝影)
莊智淵（右）、林昀儒4強賽碰世界第一的南韓組合。(特派記者季相儒／杭州攝影)

南韓 新加坡 伊朗

上一則

2024決戰中台灣 賴清德：不是接受九二共識就能得到和平

下一則

網稱發現高嘉瑜泛黃枕頭 釣出本尊回應 網驚：真招喚

延伸閱讀

杭州亞運／中華隊第8金 李孟竹、劉懿萱滑輪溜冰「金包銀」

杭州亞運／中華隊第8金 李孟竹、劉懿萱滑輪溜冰「金包銀」
杭州亞運／單日滑輪溜冰、網球奪牌 台灣進帳2金3銀

杭州亞運／單日滑輪溜冰、網球奪牌 台灣進帳2金3銀
中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度

中國桌壇黑暗一日 亞運雙打連輸台灣日本印度
杭州亞運／射擊楊昆弼尋求衛冕 電競絕地求生M拚金

杭州亞運／射擊楊昆弼尋求衛冕 電競絕地求生M拚金

熱門新聞

10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15
首艘國造潛艦「海鯤」 製表／政治中心

台首艘國造潛艦亮相 專家：關鍵裝備覆蓋 疑未完成

2023-09-28 18:04

超人氣

更多 >
如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍

如何立刻停止所有的搶劫與小偷？川普：開槍
杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金

杭州亞運／「水花消失術」再現 中國小將全紅嬋、陳芋汐首秀奪金
高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度

高利率變成「新常態」了嗎？克魯曼：債市可能反應過度
10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％

10年期美債買在殖利率4.5％ 瑞銀揭「1情境」總回報率達20％
全智賢生圖眼袋、法令紋藏不住 網卻讚：老了也美

全智賢生圖眼袋、法令紋藏不住 網卻讚：老了也美