杭州亞運／台「划船甜姐兒」黃義婷引退 不續戰巴黎奧運

「划船甜姐兒」黃義婷。（圖：承筠行銷提供）

杭州亞運 成為台灣「划船甜姊兒」黃義婷的生涯告白戰，她在今天發表引退聲明，告別17年選手身分，未來重心放在傳承經驗，確定不會續戰巴黎奧運 。

黃義婷曾在上屆雅加達亞運拿下銀牌，也是兩屆奧運國手，今年杭州亞運女子單人雙槳決賽以第4名作收，無緣再登頒獎台，受訪時忍不住落淚。

33歲的黃義婷參賽前已經確定是生涯最後一次亞運，但對於是否參加明年奧運未有答案，僅說：「先休息一下，沈澱一下心情，再決定下一步。」如今她已確定心意。

黃義婷引退聲明如下：

各位長期支持黃義婷的前輩、師長、朋友、粉絲們，大家好， 義婷的划船生涯至今已有17年的時間，這17年之中，不論經歷日曬雨淋、身體的傷痛、心裡的低潮…等，義婷始終沒有想過放棄划船。 在去年的一月，義婷選擇與長跑8年的男友結婚，如今不僅是划船選手，同時也是人妻身份，義婷希望可以在這個新角色中，開啟第二人生。剛好在今年的9月25日，義婷也完成了划船生涯的第二次亞運，也算是完成了自己最初開始接觸划船的夢想，因此義婷決定到站下船，結束選手生涯，告別國際舞台。 回顧划船這些年，義婷曾參與過2016年里約奧運與2020年東京奧運 ，也曾在2018年的雅加達亞運的女子單人雙槳項目中獲得銀牌、2022杭州亞運第四名以及全國運動會六連霸等多項紀錄，這些成就絕對不是義婷一個人的努力，而是曾經幫助過義婷的所有長官、老師、協會、隊友、物理治療師、經紀人、贊助商以及各界，因為有您們的協助，義婷才有力量走到這裡。 義婷引退之後，不會就此離開划船，接下來，義婷將帶著過去的豐富經驗，傳承給下一代划船選手，持續為台灣划船深耕。義婷的座右銘是“要做，就要做到最好”，現在將這句話分享給大家和正在為划船努力的學弟妹們：「你們還很年輕，有大把青春可以去拼，我可以做到，我相信你們一定也可以。」 最後，義婷要再次感謝所以長官、老師、團隊以及家人一路的支持與陪伴。未來的日子，義婷會繼續在第二人生中的每個角色中，盡力做到最好，為划船繼續努力。 黃義婷