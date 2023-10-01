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住戶不同意 台北市屋頂種電屢卡關

記者林麗玉、鍾維軒、洪子凱／台北1日電
台北市府為了拚綠電、減碳，決定有條件放寬違建屋頂設光電板，也向內政部爭取降低屋頂種電的住戶同意門檻，引發環境衝擊的討論；圖為北市信義新城頂樓合法設光電板、創造收入情形。(記者林俊良／攝影)
台北市府為了拚綠電、減碳，決定有條件放寬違建屋頂設光電板，也向內政部爭取降低屋頂種電的住戶同意門檻，引發環境衝擊的討論；圖為北市信義新城頂樓合法設光電板、創造收入情形。(記者林俊良／攝影)

台北市不少民眾認同自發綠電的作法，想在社區屋頂設光電板，但每次社區召開區分所有權人會議，總是被其他住戶三番兩次用各種疑慮擋下，導致頂樓種電提案就是過不了，甚至住戶之間因此爆發衝突、大打出手。

北市社區住戶反對屋頂裝光電板，理由多是颱風來有無危險、設備被吹掉會不會砸下來、頂樓不能曬衣服、會不會製造汙染等，有的社區為此分成兩派，爭執不下。

屋齡已逾20年的住戶說，頂樓常有漏水問題，當初為解決漏水，才提出出租屋頂讓業者設光電板，還可以收租金，但未得到多數住戶同意，主要是頂樓住戶反對，擔心光電板有電磁波，結果不了了之，社區動用近180萬元（台幣，下同）、約公積金4/5修漏。

光電業者透露，他常遇到住戶爭取當主委，目的就是要否決前任主委設屋頂光電板的提案，另也發現約3成多住戶不了解光電，讓屋頂光電進展牛步。

北市大安區信義新城是空軍眷村改建的大樓，每戶每月管理費只要1000元，每年卻可收到1萬元的「種電」大紅包，答案就在社區10棟大樓頂樓的光電板，不僅解決長期漏水問題，每天發電賣給台電還能幫住戶賺錢。

業者表示，信義新城住戶曾要求做電磁波測試，結果發現15片太陽光電板的電磁波相當於1支手機的量，相當低。

信義新城主委陳有鵬說，他到其他社區輔導，發現反對理由的確五花八門，需要導正，而光電板20年後即便不發電還是不用拆，它的防水、隔熱功能還在。

綠電合作社理事黃淑德也說，現在有些建商、建築師對屋頂光電也還有錯誤觀念及不友善的態度，以致建築物設計時不一併考量納入光電板，錯過自主發電賺錢及碳中和的機會。

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