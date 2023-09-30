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屏東明揚大火 最後失聯員工遺體尋獲

記者劉星君／屏東即時報導
明揚大火爆炸案，最後一名失聯傅姓班長，終於30日上午8時45分找到，但因為遺體發現的位置有難度，需要花半天時間將遺體移置運出。（記者劉星君／攝影）
明揚大火爆炸案，最後一名失聯傅姓班長，終於30日上午8時45分找到，但因為遺體發現的位置有難度，需要花半天時間將遺體移置運出。（記者劉星君／攝影）

屏東明揚大火爆炸案，最後一名失聯傅姓班長，終於當地時間30日上午8時45分找到了，找到他的屏東縣消防局長治分隊小隊長張哲豪，昨天下午眼睛一直跳跳到晚間，晚間接到通知要支援，認為應該要有機會找到，早上一入場後依照大隊指示，在崩塌處找到了。

小隊長張哲豪說，他昨天晚間睡前有跟太太聊過要來支援，太太的朋友是明揚的員工也是這次傷者，剛從加護病房轉普通病房，他隨即馬上聯繫當天情況，這名同事有看到受困員工大約位置，他就跟這名同事先了解後，用平面圖畫出可能位置，縮小範圍，進去後就直接找到了。

屏東縣消防局長治分隊小隊長張哲豪說明找到失聯傅姓班長的當時情況。（圖：屏東縣政府...
屏東縣消防局長治分隊小隊長張哲豪說明找到失聯傅姓班長的當時情況。（圖：屏東縣政府提供）

小隊長進入五分鐘左右就在二樓發現傅姓班長頭部，將項鍊、眼鏡先取出，先讓家屬確認後，確定為班長所有。傅姓班長的遺體五分之二露出，五分之三被壓在大型機具，為保持遺體完整，現場需要慢慢開挖，工務處長楊慶哲說，因為裡面結構有柱有梁，重型機具相當重，整個板都破壞掉了，要設法把阻礙在通道上面的重型機具清除，需要至少半天。

屏東縣府工務處長楊慶哲過去有震災搜尋經驗，前幾天的搜索範圍多以開挖搜尋路徑右邊為主，楊慶哲認為，爆炸威力可能將員工噴至路徑左邊，今搜尋範圍移至左邊後，找到失聯員工。

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