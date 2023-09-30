屏東明揚大火 最後失聯員工遺體尋獲
屏東明揚大火爆炸案，最後一名失聯傅姓班長，終於當地時間30日上午8時45分找到了，找到他的屏東縣消防局長治分隊小隊長張哲豪，昨天下午眼睛一直跳跳到晚間，晚間接到通知要支援，認為應該要有機會找到，早上一入場後依照大隊指示，在崩塌處找到了。
小隊長張哲豪說，他昨天晚間睡前有跟太太聊過要來支援，太太的朋友是明揚的員工也是這次傷者，剛從加護病房轉普通病房，他隨即馬上聯繫當天情況，這名同事有看到受困員工大約位置，他就跟這名同事先了解後，用平面圖畫出可能位置，縮小範圍，進去後就直接找到了。
小隊長進入五分鐘左右就在二樓發現傅姓班長頭部，將項鍊、眼鏡先取出，先讓家屬確認後，確定為班長所有。傅姓班長的遺體五分之二露出，五分之三被壓在大型機具，為保持遺體完整，現場需要慢慢開挖，工務處長楊慶哲說，因為裡面結構有柱有梁，重型機具相當重，整個板都破壞掉了，要設法把阻礙在通道上面的重型機具清除，需要至少半天。
屏東縣府工務處長楊慶哲過去有震災搜尋經驗，前幾天的搜索範圍多以開挖搜尋路徑右邊為主，楊慶哲認為，爆炸威力可能將員工噴至路徑左邊，今搜尋範圍移至左邊後，找到失聯員工。
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