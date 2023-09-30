全台衛所醫師荒惡化 影響基層醫療與公衛服務

衛福部統計十年來全台衛生所醫師荒情形惡化，且介於都會與山地之間的「不山不市」地區最嚴重。圖為苗栗縣的衛生所門診情形。(記者胡蓬生／攝影)

衛生所守護在地民眾健康，但衛福部統計全台374家衛生所，有醫師編制、卻無醫師登錄（上班）的衛生所家數，近十年來從38家增至71家，增幅八成七；始終補不了的編制醫師缺額從51人擴大到78人，增加近五成三，其中又以介於都會區與山地離島之間的「不山不市」地區醫師荒最嚴重，苗栗、雲林首當其衝。

雲林有廿家衛生所，無醫衛生所從2014年四家，去年已擴大為12家，其中位於醫療資源不足地區的，2014年只有東勢鄉衛生所，去年已擴大為八家。

古坑鄉樟湖村長廖永樹說，村子裡多數是老人，交通不便，衛生所沒醫師就須搭車到斗六看診，來回折騰一整天。

開死亡證明 最後一程還被加價

廖永樹說，現在村民在家過世，須找山下醫師開死亡證明，家屬自付相驗費用，而且最快也要等隔天才有醫師來；由於樟湖村聚落不集中，醫師上山會收交通費，「人生最後一程還要被加價，死都比都會區的人沒尊嚴。」

曾在偏鄉衛生所任職的醫師透露，都會區醫院、診所、醫師多，衛生所缺醫師有較多補位的資源，山地離島的衛生所因為加給多，醫師薪水不輸在市區開業的同行，通常也不缺人，倒是都會區周邊的衛生所，成為「無醫」重災區。

衛福部2014年到2022年衛生所統計年報，「無醫衛生所」規模正在擴大。南投縣沒有醫學 中心，全縣13鄉鎮市衛生所是在地醫療的守護者，過去三年只有中寮鄉衛生所沒醫師，今年起南投市、竹山及草屯鎮衛生所醫師，都相繼離職或是屆齡退休 ，正為缺醫師所苦。

中寮鄉衛生所主任趙聆惠說，中寮所三年前就缺醫師，四處討救兵，幸好南投縣西醫診所協會理事長詹建盛同意每周駐診一天，其餘就靠部立南投醫院支援。竹山鎮衛生所主任林俞均說，若無專責醫師、找外聘醫師支援，除了看診時段受限，打疫苗、行政相驗、戒菸癌篩和長照失能的居家醫師照護方案，都無法執行。

四處討救兵 不山不市難留醫師

台中、台南、高雄都有無醫師衛生所，因醫療資源充沛，影響不大。六都以外的雲林、苗栗縣是去年缺額最多的前二名，十年來缺額持續擴大；雪上加霜的是，被健保 署列為醫療資源不足的地區，衛生所醫師荒也在擴大，衝擊基層醫療與公衛服務。

苗栗縣有18家衛生所，去年仍有七家沒醫師，醫療資源不足的地區也從二所倍增至去年的五所。

「醫師願長期在衛生所服務，真的是做功德。」苗栗縣銅鑼鄉衛生所已五年多無專任醫師，要靠醫院、醫師公會協助，門診才不致「開天窗」。但即使有醫師支援 ，頂多是三個月短期合約，曾有合作醫院月月換醫師，醫病關係難培養。