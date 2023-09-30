我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普干預喬治亞州選舉案 民調觀察員霍爾認罪

范士丹辭世 金山華埠僑領追悼：她為華埠戰鬥 保護低收入住房

因疫情停擺2年 中壢萬人封街烤肉回歸

記者翁唯真／桃園30日電
邁入第21年的桃園中壢萬人封街烤肉前2年因疫情停辦，今年強勢回歸。(記者翁唯真／攝影)
邁入第21年的桃園中壢萬人封街烤肉前2年因疫情停辦，今年強勢回歸。(記者翁唯真／攝影)

邁入第21年的桃園中壢萬人封街中秋烤肉活動昨晚登場，活動自2002年開始，結合中壢金華、新街、興南及水尾等周邊社區一同舉辦，前2年因疫情停擺，今年再度回歸，桃園青年局首度號召青年以校園社團約50名青年去現場表演同樂。

富有盛名的中壢「萬人封街烤肉」活動為年度盛事，由桃園市新都心生活文化協會主辦，共有18個鄰近中壢SOGO、區公所、青年局周邊社區大樓一同參與，封閉六和路及九和六街等路段舉行相當熱鬧的萬人烤肉大會。

今年活動跟以往一樣，昨天上午7時30分許舉行健走活動，傍晚則登場大家相當期待的烤肉大會。協會理事長、新街里長莊金泉說，中秋烤肉是指標，尤其中壢過去創萬人烤肉引全台轟動，年年保持這樣文化持續辦理，是台灣少見盛大的地區烤肉聚會，今年一組費用1250元（台幣，下同，約39美元），協會補助500元，前3個月就開始籌備，民眾也都相當關心。

民眾陳先生表示，今年第一次參加，之前剛搬到附近社區，但恰逢疫情沒舉辦，今年終於參加到覺得超級熱鬧。

有民眾指出，她第一年就參加到今年，除了疫情年年都沒缺席，自己從少女吃到變媽媽了，小孩也參加過六次了，今年聽到可以舉辦後，就趕快報名，已經變成例行公事。民眾林大哥說，第二次參加真的超好玩，大家聚在一起烤肉，氣氛特別棒。

桃園市長張善政出席表示，萬人烤肉是每年中壢民眾最期待的中秋活動，已持續辦20幾年，因疫情中斷2年，終於可以揮別過去疫情的低迷舉辦，規模比往年還盛大，萬人參加目標絕對可達到。

桃園市議會議長邱奕勝說，大家因疫情悶很久了，今年舉行感覺特別不一樣，希望大家玩得開心。

青年局今年也首度號召中原大學嘻研社、中大壢中韓舞社、中大壢中吉他社、桃園星人秀的高中職學生歌手，及高中職各校聯合的熱舞團體共約50名青年，輪番上陣帶來精采演出。

青年局長侯佳齡說，首次跟社區合作，讓青年能走入社區，透過青年與社區長輩互動，達青銀共創效果，不但給予喜愛表演的青年團體更多展現的舞台機會，更讓大家能看到桃園豐富又精采的青年活動。

疫情 張善政

上一則

從地方包圍中央 藍串聯15首長 助侯友宜攻堅

下一則

重點領域科系弱勢生 畢業比率逐年降

延伸閱讀

聖伯納汀諾縣獲撥款 250萬元購買重型除雪機械

聖伯納汀諾縣獲撥款 250萬元購買重型除雪機械
加州領袖圓桌會：介紹社區資源 抵制仇恨歧視

加州領袖圓桌會：介紹社區資源 抵制仇恨歧視
爾灣大公園社區10週年慶 新建案平價住宅佔15%

爾灣大公園社區10週年慶 新建案平價住宅佔15%
不想連假過後肥2圈 掌握2少2多概念烤肉輕鬆吃

不想連假過後肥2圈 掌握2少2多概念烤肉輕鬆吃

熱門新聞

郭台銘對於侯友宜的訪美行表示美國法律有規定不干預外國政治，因此「不予評論」。記者李定宇／攝影

侯友宜訪美歸國 郭台銘吐四個字

2023-09-22 13:05
民進黨總統參選人賴清德(左起)、民眾黨總統參選人柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜、鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

最新民調 民進黨支持度挫6.5%、國民黨重回老二

2023-09-24 11:05
趙少康密會韓國瑜，希望加速非綠陣營整合。對此，鴻海創辦人郭台銘引用孫子兵法表示「兵無常勢，水無常形」，總有自己制勝之道境。（記者李定宇／攝影）

趙少康找韓國瑜加速藍白合 郭台銘引孫子兵法吐8字真言

2023-09-26 05:20
作家李昂。（本報資料照片）

李昂酸「中學懷孕很恭喜」刪照了 博愛座女乘客：撤告過原本生活

2023-09-23 20:15
新台幣示意圖。 （本報資料照片）

台灣人均淨資產世界第5 在亞洲僅次於新加坡

2023-09-28 19:30
10月1日起，LINE公司新名稱將結合兩公司的英文字母首字變為「LY Corporation」。(本報系資料照)

LINE公司合併10/1改名「LY」將有哪些影響？

2023-09-28 13:48

超人氣

更多 >
完美炒蛋要加水？或牛奶？

完美炒蛋要加水？或牛奶？
4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛

4生肖晚年生活最滋潤…屬牛苦盡甘來 屬龍沒有病痛
59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元

59萬人喊讚 第二代AirPod亞馬遜降價至99元
紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚

紐約交通癱瘓 機場也淹了…暴雨要下到今晚
暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了

暴雨釀洪災 紐約布碌崙成汪洋…這些地鐵停了