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重點領域科系弱勢生 畢業比率逐年降

記者許維寧／台北30日電
審計部認為，弱勢生畢業率低，不利進入重點領域產業，進而取得較高薪資促進階級流動，要求教育部改善。(本報資料照片)
審計部認為，弱勢生畢業率低，不利進入重點領域產業，進而取得較高薪資促進階級流動，要求教育部改善。(本報資料照片)

教育部鼓勵國立大學招收弱勢生，近年大學多設立希望、屯蒙組等管道，台大校長陳文章也盼鄉鄉有台大，給偏鄉生更多翻轉人生的機會，但審計部報告指出，弱勢生畢業於重點領域科系比率連10年下探，代表弱勢生即便由扶助管道進入重點領域科系，仍不易順利畢業。

政策鼓勵學生投入缺人但薪資高的重點領域科系，但綜觀10個學年，99學年（2010年）時，弱勢生畢業於重點領域科系學士班比率約46%，近10年來逐年下降，至109學年（2020年）僅剩38%。碩博班弱勢生畢業比率亦下降，且比率長年來均低於一般生。審計部認為，該狀況不利弱勢生進入重點領域產業，進而取得較高薪資促進階級流動，要求教育部改善。

陽明交大副校長周倩表示，弱勢生進入重點領域科系，乍看之下有翻身機會，但只是拿到門票，還是要面臨家庭經濟等問題。如因負擔生計打工，可能較無法專心面對課業。她也強調，弱勢生並非不聰明或不用功，而是可能原生家庭問題較多，導致無法專心求學。

陽明交大教務長陳永昇指出，陽明交大大一弱勢生約占4%，從扶助管道入學，學測級分確實比一般生略低，起初程度容易落後，但學生可申請一對一輔導，有需求都可自主申請。

他表示，不只弱勢生，體資生入學初期，成績也可能較落後，但學習動機強就好，甚至有學生能後來居上取得書卷獎。

博幼基金會董事長、靜宜大學前校長唐傳義表示，升學制度雖為弱勢學生開了門，但若基礎學力未完備，尤其是學問生硬的重點領域科系，跟不上是必然的結果，轉系或休、退學都會導致學生懷疑自己學不好、不夠好，可能造成另一次傷害。

唐傳義表示，尤其弱勢生進入國立大學，多會遭遇「同學什麼都會，而我什麼都不懂」，學業挫折中還帶有文化衝擊，只能在驚嚇中建立學習模式。

唐傳義建議，第一哩路最辛苦也最重要，大學應該嘗試即早落實精準輔導，學生確定進入大學前幾個月就先給予課業銜接，並嘗試建立學生間的扶助團體，由過來人分享求學經驗，較能解決結構性問題。

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