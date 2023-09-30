綠壞蛋火速查 網友諷：PO壞掉柚子，會不會被告？

農業部 提告謝姓網友，臉書 被灌爆，質疑未審先判。對此，農業部前天在臉書發文強調，這是針對無法舉證的造謠滋事者採取相對應法律行動，「不是一般民眾」，民眾若有購買到有問題蛋品，歡迎檢舉。但網友並不埋單，持續在臉書留言質疑。

行政院發言人林子倫也表示，現在架上已經沒有進口雞蛋 ，網路部分貼文指涉綠色雞蛋為政府進口壞掉的雞蛋，並非正確資訊，亦造成社會不必要之恐慌。至於媒體問及已在進行中個案，政府尊重司法調查。

農業部表示，近來多起無證據的不實言論及錯假訊息在網路及媒體流傳，造成民眾緊張恐慌，也影響農業部執行進口雞蛋進行產銷調節政策的公信力。農業部為了遏止無法舉證的造謠滋事者，因此採取相對應的法律行動。

農業部說，以違反社維法和妨礙名譽報案，針對的是沒有證據的蓄意造謠者，而非一般民眾。民眾若有購買到有問題蛋品，可保留樣品證據並進行檢舉；切勿蓄意散布未經證實消息製造社會恐慌。

不過對於農業部的說明，網友反應不一，有網友力挺農業部，但也有網友批評，「把你們火速處理民眾的態度跟行動力用在處理（蛋）上，食安問題會搞不定嗎」。就連農業部昨天貼出應景的中秋節文旦貼文，網友也留言嘲諷「柚子壞掉PO文，會不會被告？」

此外，之前有台北市議員質疑進口蛋疑似流入國軍，陸軍後勤指揮部昨天表示，針對進口蛋疑似流入國軍膳食的質疑，陸勤部已依約停止三家有疑慮的副食供應商繼續供貨。

國民黨立委李德維表示，國防部長邱國正日前公開稱國軍沒吃進口蛋，現被議員揭露後停止供貨，政府難道也要辦邱國正假訊息？政府官員回應進口蛋質疑都是「講爽的」，根本不受完整監督。