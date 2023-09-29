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高雄天坑愈補洞愈大 藍營酸天坑成日常

記者王昭月／高雄30日電
高市府水利及工務等相關局處29日到前鎮區建隆街開挖，疑是側溝及箱涵有滲水。(記者王昭月／翻攝)
高市府水利及工務等相關局處29日到前鎮區建隆街開挖，疑是側溝及箱涵有滲水。(記者王昭月／翻攝)

高雄前鎮區廣西路本月11日出現2公尺大坑，中華五路770巷與建隆街路口前天又出現1公尺大破洞，里民無奈說，等一周終於來補，結果上午補，下午又破，還破更大。相關局處昨開挖查原因，研判側溝集水井及連接管處些許滲水，但因漲潮無法進箱涵檢視，將擇期修護。藍立委參選人李明璇批「天坑已是高雄的日常」。

高雄市前鎮小港選區國民黨籍的立委參選人李明璇說，前天她拜會里民聊得正愉快，一名大哥氣噗噗跑來陳情，指自家門口上周有處20公分大的破洞，好不容易等到施工人員來補，但看他們補得怪怪的，叫他們再處理一下，竟回「等破了再說」，令他生氣的是「早上才補，下午又破，還破得更大，直徑近1公尺」。

水利局、工務局及道路挖管中心人員昨到現場開挖查原因，水利局表示，現場試水勘查，側溝集水井及連接管處有些許滲水情形，另外箱涵內部因滿潮目前尚無法進入檢視。現場討論後由道工處先回填，再由水利局接手交維設施。

道工處解釋，前天下午下雨又逢漲潮，夜間深度開挖具風險，暫時回填，昨早再開挖查原因，初步研判是地下3米深的雨水箱涵疑有滲漏，但目前滿水潮尚無法檢視，道工處先行回填維持交通安全。

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