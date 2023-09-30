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侯友宜：政府包庇壞蛋 怎麼對得起人民

台灣新聞組╱台北30日電
進口蛋食安爭議連環爆，影響民眾消費信心，在超市挑選雞蛋時，會特別留意製造日期與廠商。(記者劉學聖／攝影)
進口蛋食安爭議連環爆，影響民眾消費信心，在超市挑選雞蛋時，會特別留意製造日期與廠商。(記者劉學聖／攝影)

新北謝姓市民買到綠色壞蛋，在社群詢問是否進口蛋，行政院長陳建仁斥為「假消息」，農業部提告，北市中正二分局警方火速介入，遭批是「綠色恐怖」。台北市長蔣萬安昨天指出 ，警方一定要符合比例原則；國民黨總統參選人侯友宜批評，政府包庇「壞蛋」，怎麼對得起人民；鴻海創辦人郭台銘也質疑，為了掩蓋臭蛋，民進黨變成了抹殺言論自由的混蛋。

蔣萬安說，上次畜產會沒有提供北市完整的進口蛋資料，已依違反食安法開罰，民眾期待看到政府對於捍衛食安的效率及決心，政府面對進口蛋爭議，應該要提出解決方案，站在人民的立場。

侯友宜說，民進黨政府用司法快速去調查揭弊的人民箝制言論自由，政府不趕快把進口蛋的內幕查出，向人民交代清楚，不但包庇犯罪，也包庇壞蛋，怎麼對得起人民，這種政府要存在嗎？

郭台銘則說，濫用法律使人民噤聲，可受公評之事被扣上假消息帽子，民主進步已諷刺地成為濫用權力的代名詞，從側翼到法律，動用一切解決提出問題的人。

警方辦案神速，引發熱議。法界質疑，妨害名譽是要有特定對象，且指摘傳述足以毀損他人名譽等構成要件，但民眾貼文中，既未指摘任何人，也沒有汙辱農業部官員，農業部更不是自然人，提告妨害名譽已不適當，警方以刑法偵辦顯然也過火。

檢方指出，一般警方受理妨害名譽案，從立案到報請檢察官指揮、調取資料、寄發約談通知書，最後函送地檢署，都要一至兩個月的時間，對比「綠蛋案」警方在短短八小時內就查到謝姓男子真實身分，如此快速的「辦案效率」，與過往正常處理程序有極大差異。

有檢察官指出，妨害名譽是告訴乃論之罪，構成要件必須是抽象的謾罵或是指摘傳述足以毀損他人名譽的事情，但無論如何都須有被害人。

另有法官分析，從民眾PO綠蛋圖文中，並未指訴任何人，也沒侮辱農業部那位官員，也就是沒有誹謗任何人的名譽，且農業部本身是部會機關，而非自然人，提告妨害名譽並非適法，警方以刑法火速偵辦顯然過火。

也有檢察官指出，民眾買到問題蛋在網路貼文，這樣的資訊有利大眾，但警方卻以高強度如同追緝殺人犯方式「火速找到人破案」，原因只是事涉食安。以緊急搜索而言，夜間搜索住宅尚須法官同意，何況僅是妨害名譽的約談動作，如此十萬火急，令人匪夷所思。

農業部 郭台銘 侯友宜

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