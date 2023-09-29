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雷虎特技小組彩煙秀 勇鷹教練機編隊操演

記者魯永明／嘉義29日電
國慶日前空中兵力操演，各參演單位緊鑼密鼓排練，昨天清晨，空軍新竹基地有空中兵力操演：雷虎特技小組彩煙秀。（圖：航空迷提供）
國慶日前空中兵力操演，各參演單位緊鑼密鼓排練，昨天清晨，空軍新竹基地有空中兵力操演：雷虎特技小組彩煙秀。（圖：航空迷提供）

雙十國慶日將近，國慶日前空中兵力操演，各參演單位緊鑼密鼓排練，昨天清晨，空軍新竹基地空中兵力操演：雷虎特技小組彩煙秀、勇鷹教練機操演，有南部航空迷專程北上守候拍照，觀賞雷虎特技小組彩煙秀、勇鷹教練機編隊飛行，大呼過癮。

許多航迷昨天一大早就守候在新竹空軍基地航道下方，手拿大砲攝影機鏡頭，對準航道，有航迷驚呼，「沒想到一下子首拍高教機編號1106、、1112、1113、1116，路途雖遠但值得，雷虎小組彩煙也讓人驚呼連連！」

雷虎小組不只特技酷炫，紅、藍、白三色彩煙，讓人印象深刻；機尾噴出煙幕畫出圖形，彩煙噴煙用柴油、滑油、染劑調配好，經柴油貫通機後，打入噴煙油箱裡，飛行員按鈕煙就噴出來，利用尾管熱流，將噴煙油汽化掉。

編隊飛行的勇鷹高級教練機，是國機國造重要指標，取代AT-3教練機及F-5部訓戰鬥機，空軍獨立成立「飛行訓練指揮部」，勇鷹號高教機已經完成16架交機。

國慶籌備委員會說，國慶日前各參演單位緊鑼密鼓進行排練，國慶日國軍預計出動陸軍UH-60M黑鷹直升機、CH-47SD契努克運輸直升機，空軍AJT型勇鷹高級教練機、AT-3雷虎教練機等，除21、23日航線空勘，26日「半兵力」訓練，28日及10月4日進行「全兵力」訓練。

國慶日前空中兵力操演，各參演單位緊鑼密鼓排練，昨天清晨，空軍新竹基地空中兵力操演...
國慶日前空中兵力操演，各參演單位緊鑼密鼓排練，昨天清晨，空軍新竹基地空中兵力操演：勇鷹教練機操演。（圖：航空迷提供）
國慶日前空中兵力操演，各參演單位緊鑼密鼓排練，昨天清晨，空軍新竹基地有空中兵力操...
國慶日前空中兵力操演，各參演單位緊鑼密鼓排練，昨天清晨，空軍新竹基地有空中兵力操演：雷虎特技小組彩煙秀、勇鷹教練機操演，許多航迷昨天一大早就守候在航道下方。（圖：航空迷提供）
國慶日前空中兵力操演，各參演單位緊鑼密鼓排練，昨天清晨，空軍新竹基地空中兵力操演...
國慶日前空中兵力操演，各參演單位緊鑼密鼓排練，昨天清晨，空軍新竹基地空中兵力操演：勇鷹教練機操演。（圖：航空迷提供）

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