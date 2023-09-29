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鞍馬王子李智凱2連霸 圍棋許皓鋐創「金」奇

特派記者曾思儒、陳宛晶／杭州29日電
「鞍馬王子」頂住壓力，在杭州亞運鞍馬衛冕成功，高興地展示金牌，也是中華代表團本屆亞運第三金。（特派記者季相儒／攝影）
「鞍馬王子」頂住壓力，在杭州亞運鞍馬衛冕成功，高興地展示金牌，也是中華代表團本屆亞運第三金。（特派記者季相儒／攝影）

杭州亞運中華代表團28日連傳佳音，台灣「鞍馬王子」李智凱完成鞍馬二連霸、締造台灣體操史新頁，也是亞運體操賽場上鞍馬項目史無前例二連霸，為明年巴黎奧運增添信心。

李智凱五年前雅加達亞運奪下鞍馬金牌，已經是台灣體操新史，東京奧運奪銀再寫新猷；今年到杭州挑戰鞍馬連霸前，他率隊首度拿下男子成隊銅牌，靠的也是最後一項鞍馬逆轉南韓隊。

28日爭取個人連霸，李智凱以難度6.5的套路迎敵，華麗的「湯姆斯迴旋」開腿動作讓全場觀眾驚呼不斷，最終獲得15.500分的最高分，摘下中華代表團第三面金牌。他透露上場前其實非常緊張，除了連霸，也想繼續挑戰自己，最後臨場雖沒再挑戰更高難度，但能順利完成奪金目標十分開心，「之後還有世錦賽，希望更進一步，為之後（巴黎奧運）做基礎的準備」。

李智凱教練林育信提到，從世大運到亞運，李智凱這套難度6.5的動作愈來愈成熟，質量也是目前國際最高，只要穩定表現，世錦賽獲得前三名不是問題，屆時應該不會再冒險，先以這套動作為主。

圍棋是繼2010年後重返亞運，22歲棋士許皓鋐昨也締造驚奇，他八強賽起連退世界前三好手，包括四強賽以半目之差淘汰有「申工智能」之稱的南韓世界第一申真諝，金牌戰再逆轉世界排名第三的地主選手柯潔，勇奪亞運圍棋隊史第一金，「黑馬」表現連陸媒都驚奇，不停打聽許皓鋐的來頭。

除了體操、圍棋摘金，網球兩組女雙李亞軒／梁恩碩和「詹家姊妹」詹詠然／詹皓晴分別闖進金牌戰，確定女雙「金包銀」，但這兩面獎牌在金牌戰後才頒發。

另外，電競「快打旋風5：冠軍版本」斬獲一銀一銅，跆拳道賽場也有李孟恩奪下男子80公斤以上級銅牌，中華代表團單日斬獲兩金一銀兩銅，累積四金四銀六銅。今天包括網球男雙、射擊女子10公尺空氣手槍和體操女子平衡木等，都有機會挑戰金牌，開幕典禮掌旗官「蝶王」王冠閎也將在男子200公尺蝶式挑戰頒獎台。

「鞍馬王子」頂住壓力，在杭州亞運鞍馬衛冕成功，高興地展示金牌，也是中華代表團本屆...
「鞍馬王子」頂住壓力，在杭州亞運鞍馬衛冕成功，高興地展示金牌，也是中華代表團本屆亞運第三金。（特派記者季相儒／攝影）
許皓鋐在杭州亞運圍棋男子個人賽摘金。（圖：中華奧會提供）
許皓鋐在杭州亞運圍棋男子個人賽摘金。（圖：中華奧會提供）

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